مستشار البنك الدولي: مصر وتركيا تمثلان قاطرتين اقتصاديتين في محيطهما الإقليمي

قال مستشار البنك الدولي بمصر، الدكتور محمود عنبر، إن مصر وتركيا تمثلان قاطرتين اقتصاديتين في محيطهما الإقليمي.

ونوه عنبر-في تصريح خاص للقناة الأولى بالتلفزيون المصري، اليوم /الخميس/- بأن هناك تطورا ملحوظا في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، سواء فيما يتعلق بمعدل التبادل التجاري أو قيمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وكذا تحويلات العاملين وعدد الشركات العاملة في القاهرة وأنقرة، منوها بأن هذه النسب رغم تطورها إلا أنها مرشحة بقوة أن تتضاعف بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن العالم يعتبر مصر بوابة النفاذ للأسواق الأفريقية، وكذا ينظر إلى تركيا على أنها بوابة نحو الأسواق الأوروبية، متوقعا وجود زيادة مطردة بين الدولتين بمجمل العلاقات سواء العربية الأوروبية، أو الأفريقية الأوروبية بشكل أو بآخر.

وفيما يتعلق بملف الاستثمار، قال مستشار البنك الدولي أن هذا الملف واعدا ومرشح بقوة إلى زيادة قد تمثل ضعف الرقم الموجود حاليا نظرا لما تتمتع به الدولة المصرية من مناخ جاذب للاستثمار وهذا بشهادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك والصندوق الدوليين، وأيضا مؤسسات الائتمان العالمية التي بدأت في إشادات متتالية بالتطور الاقتصادي بمصر منذ عام 2018 وحتى الآن.