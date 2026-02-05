قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة بتقدم سيراميكا بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري العام.

وسجل هدفي سيراميكا كليوباترا كل من فخري لاكاي وعمرو قلاوة في الدقيقتين 16 و32، بينما سجل هدف غزل المحلة عبيدي إينزا في الدقيقة 29 من إنطلاق المباراة

تشكيل سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة في الجولة الـ 17 من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - سعد سمير - چاستس ارثر -أحمد هاني .

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - اسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: فريدي كوابلا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد طارق - رجب نبيل - عمر كمال - إبراهيم محمد - محمد صادق - حسين السيد - أيمن موكا - محمد عبد الله - عمرو قلاوة.

تشكيل غزل المحلة

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل زعيم الفلاحين لمباراة سيراميكا، ضمن منافسات الجولة 17 ببطولة الدوري المصري .

وضم تشكيل غزل المحلة كلا من:

عامر عامر ، أحمد شوشة ، أحمد العش ، عموري ، يحيى زكريا ، موري توريه ، محمود مجدي ، معاذ عبد السلام ، رشاد العرفاوي ، ويليامز صنداي ، عبيدي إينزا

و على مقاعد البدلاء :

النفراوي ، محمد أشرف ، يوسف فوزي ، بودي ، محمود نبيل ، أحمد جمال ، سعيدي كيبو ، احمد ياسر ، جيمي موانجا

سيراميكا كليوباترا غزل المحلة بطولة الدوري العام بطولة الدوري فخري لاكاي

