اعرف أكثر طريقة صحية لشرب القهوة .. نصائح لن تخطر ببالك

تعد القهوة من أكثر المشروبات المنتشرة في مختلف أنحاء العالم بسبب قدرتها الكبيرة على زيادة التركيز كما تمنح الجسم عددا كبيرا من الفوائد الصحية، ولكن المشكلة في الإكثار منها.

ووفقا لما جاء في موقع goodrx نكشف لكم أكثر طريقة صحية لشرب القهوة.

ما هي الطريقة الأكثر صحة لشرب القهوة

أفضل طريقة صحية لشرب القهوة هي تناولها سادةً، دون أي إضافات و عند شرب القهوة السوداء، تستمتع بالفوائد المحتملة لهذا المشروب الطبيعي، بما في ذلك تحسين صحة القلب ، دون إضافة دهون أو سكريات.

بحسب وزارة الزراعة الأمريكية، تُعدّ المشروبات المُحلّاة، بما فيها القهوة، مصدراً رئيسياً للسكر المُضاف في النظام الغذائي للأمريكيين وقد رُبط اتباع نظام غذائي غني بالسكر بزيادة الوزن وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

أظهرت إحدى الدراسات أن نحو ثلثي شاربي القهوة يستخدمون إضافات، مما يجعلهم يستهلكون سعرات حرارية أكثر من شاربي القهوة السوداء وتأتي معظم هذه السعرات الحرارية من السكر، والباقي من الدهون.

يمكنك إجراء بعض التغييرات على طلبك للقهوة إذا كنت ترغب في تقليل استهلاكك للسكر لكن ليس عليك التخلي عن الإضافات تمامًا والأمر كله يتعلق بإيجاد الخيارات المناسبة التي تمنحك النكهة التي تبحث عنها دون آثار صحية سلبية وهذا مهم بشكل خاص إذا كنت، مثل غالبية الأشخاص.