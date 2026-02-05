قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبر «إنستاباي».. طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2026
تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
مرأة ومنوعات

اعرف أكثر طريقة صحية لشرب القهوة .. نصائح لن تخطر ببالك

القهوة
القهوة
اسماء محمد

تعد القهوة من أكثر المشروبات المنتشرة في مختلف أنحاء العالم بسبب قدرتها الكبيرة على زيادة التركيز كما تمنح الجسم عددا كبيرا من الفوائد الصحية، ولكن المشكلة في الإكثار منها.

ووفقا لما جاء في موقع goodrx نكشف لكم أكثر طريقة صحية لشرب القهوة.

ما هي الطريقة الأكثر صحة لشرب القهوة

أفضل طريقة صحية لشرب القهوة هي تناولها سادةً، دون أي إضافات و عند شرب القهوة السوداء، تستمتع بالفوائد المحتملة لهذا المشروب الطبيعي، بما في ذلك تحسين صحة القلب ، دون إضافة دهون أو سكريات.

بحسب وزارة الزراعة الأمريكية، تُعدّ المشروبات المُحلّاة، بما فيها القهوة، مصدراً رئيسياً للسكر المُضاف في النظام الغذائي للأمريكيين وقد رُبط اتباع نظام غذائي غني بالسكر بزيادة الوزن وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

أظهرت إحدى الدراسات أن نحو ثلثي شاربي القهوة يستخدمون إضافات، مما يجعلهم يستهلكون سعرات حرارية أكثر من شاربي القهوة السوداء وتأتي معظم هذه السعرات الحرارية من السكر، والباقي من الدهون.

يمكنك إجراء بعض التغييرات على طلبك للقهوة إذا كنت ترغب في تقليل استهلاكك للسكر لكن ليس عليك التخلي عن الإضافات تمامًا والأمر كله يتعلق بإيجاد الخيارات المناسبة التي تمنحك النكهة التي تبحث عنها دون آثار صحية سلبية وهذا مهم بشكل خاص إذا كنت، مثل غالبية الأشخاص.

القهوة اكثر طريقة صحية لشرب القهوة طريقة صحية لشرب القهوة

بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة

لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

القلب
القلب
القلب

