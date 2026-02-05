قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
ظاهرة نادرة.. كسوف الشمس 2026 يتزامن مع يوم رؤية هلال رمضان
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

اسماء محمد

يعد ارتفاع السكر والكوليسترول من أكثر المشكلات الصحية التى يعاني منها عدد كبير من الأشخاص في العصر الحديث.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم عن عشبة خارقة تستطيع خفض الكوليسترول والسكر في وقت واحد ويمكن إضافتها على الطعام أثناء الطهي كما يمكن إضافتها للمشروبات المختلفة.

خفض مستويات السكر 

على مدى عقود، بحث العلماء فيما إذا كان القرفة تساعد مرضى السكري من النوع الثاني على خفض مستويات السكر في الدم .

ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتلقون علاج الأنسولين والذين تناولوا مكملات القرفة يوميًا شهدوا انخفاضًا ملحوظًا (ومستمرًا) في مستويات السكر بعد برنامج علاجي استمر 40 يومًا وعندما توقف المشاركون عن تناول القرفة، لاحظوا استمرار بعض الفوائد، وتحديدًا، ظلت مستويات السكر في الدم أقل مما كانت عليه في بداية التجربة.

فوائد القرفة

مع ذلك، لا ينبغي اعتبار القرفة بديلاً عن العلاج التقليدي، في الواقع، تُشير الجمعية الأمريكية للسكري تحديداً إلى أن القرفة "ليست بنفس فعالية أدوية السكري من النوع الثاني"، وتُلاحظ أن المكملات الغذائية "لا تُساعد مرضى السكري من النوع الثاني على تحقيق أهداف العلاج أو خفض مستوى السكر في الدم بشكلٍ موثوق".

خفض الكوليسترول

أظهر المشاركون في الدراسة نفسها المذكورة أعلاه تحسناً في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، كما وجدت دراسة تحليلية منفصلة شملت عشر دراسات أن تناول القرفة يومياً يؤدي إلى انخفاض "ذي دلالة إحصائية" في الكوليسترول الكلي ، وكذلك في الكوليسترول الضار (LDL) .

القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها

ومع ذلك، ولأن كمية القرفة في الجرعة تختلف، وكذلك المدة التي تتناول فيها القرفة الإضافية، فليس من الممكن الجزم بشكل قاطع بأنه يمكن استخدام التوابل كعلاج لخفض الكوليسترول المرتفع.

الفشار

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

فوائد تناول الأفوكادو

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

