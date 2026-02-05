بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

يعد ارتفاع السكر والكوليسترول من أكثر المشكلات الصحية التى يعاني منها عدد كبير من الأشخاص في العصر الحديث.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم عن عشبة خارقة تستطيع خفض الكوليسترول والسكر في وقت واحد ويمكن إضافتها على الطعام أثناء الطهي كما يمكن إضافتها للمشروبات المختلفة.

خفض مستويات السكر

على مدى عقود، بحث العلماء فيما إذا كان القرفة تساعد مرضى السكري من النوع الثاني على خفض مستويات السكر في الدم .

ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتلقون علاج الأنسولين والذين تناولوا مكملات القرفة يوميًا شهدوا انخفاضًا ملحوظًا (ومستمرًا) في مستويات السكر بعد برنامج علاجي استمر 40 يومًا وعندما توقف المشاركون عن تناول القرفة، لاحظوا استمرار بعض الفوائد، وتحديدًا، ظلت مستويات السكر في الدم أقل مما كانت عليه في بداية التجربة.

مع ذلك، لا ينبغي اعتبار القرفة بديلاً عن العلاج التقليدي، في الواقع، تُشير الجمعية الأمريكية للسكري تحديداً إلى أن القرفة "ليست بنفس فعالية أدوية السكري من النوع الثاني"، وتُلاحظ أن المكملات الغذائية "لا تُساعد مرضى السكري من النوع الثاني على تحقيق أهداف العلاج أو خفض مستوى السكر في الدم بشكلٍ موثوق".

خفض الكوليسترول

أظهر المشاركون في الدراسة نفسها المذكورة أعلاه تحسناً في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، كما وجدت دراسة تحليلية منفصلة شملت عشر دراسات أن تناول القرفة يومياً يؤدي إلى انخفاض "ذي دلالة إحصائية" في الكوليسترول الكلي ، وكذلك في الكوليسترول الضار (LDL) .

ومع ذلك، ولأن كمية القرفة في الجرعة تختلف، وكذلك المدة التي تتناول فيها القرفة الإضافية، فليس من الممكن الجزم بشكل قاطع بأنه يمكن استخدام التوابل كعلاج لخفض الكوليسترول المرتفع.