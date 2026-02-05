قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة

موجة حارة
موجة حارة
عبد العزيز جمال

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدًا الجمعة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مقارنة بالأيام الماضية، ليسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، ثم يعود باردًا خلال ساعات الليل على معظم المناطق.

ويأتي هذا التحسن النسبي في درجات الحرارة بالتزامن مع تقلبات جوية تشمل شبورة مائية وأتربة عالقة وفرصًا ضعيفة لسقوط الأمطار على بعض المناطق، ما يستدعي توخي الحذر خاصة في فترات الصباح الأولى.

موجة حارة

شبورة مائية صباحًا على الطرق

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 فجرًا وحتى 9 صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط سيناء.

وحذرت الهيئة من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق خلال فترات الشبورة، داعية قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافات أمان كافية بين السيارات.

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق

وبحسب التوقعات، توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى شمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تمتد هذه الأمطار بشكل ضعيف جدًا وبنسبة لا تتجاوز 20% إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى، دون أن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.

اماكن سقوط الأمطار اليوم

أتربة عالقة واضطراب بالملاحة

وتشهد بعض المناطق خلال ساعات النهار أتربة عالقة، خاصة على المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، نتيجة نشاط نسبي للرياح.

كما حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم في الساعة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح يكون ما بين جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وأعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الجمعة على عدد من المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة:
العظمى 25 درجة
الصغرى 16 درجة

الإسكندرية:
العظمى 24 درجة
الصغرى 14 درجة

مطروح:
العظمى 23 درجة
الصغرى 13 درجة

سوهاج:
العظمى 28 درجة
الصغرى 13 درجة

قنا:
العظمى 29 درجة
الصغرى 12 درجة

أسوان:
العظمى 30 درجة
الصغرى 14 درجة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة مع استمرار التغيرات السريعة في حالة الطقس خلال هذه الفترة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خصوصًا في ساعات الصباح الباكر وعلى الطرق السريعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس غدًا الجمعة طقس شبورة مائية فرص أمطار خفيفة أتربة عالقة درجات الحرارة المتوقعة

