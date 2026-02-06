شريف عامر: لعبة روبلوكس تعمل حتى الآن.. ونائبة: للأسف مفيش حجب كامل

فاجأ الإعلامي شريف عامر، خلال تقديمه لبرنامج «يحدث في مصر» على قناة «MBC مصر»، النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، بأن لعبة «روبلوكس» ما زالت تعمل حتى الآن دون حظر، لترد الأخيرة قائلة: «للأسف مفيش حجب كامل».

مراقبة استخدام الأطفال للتطبيقات

جاء ذلك في سياق حديثها عن جهود البرلمان في مراقبة استخدام الأطفال للتطبيقات والمنصات الرقمية، حيث أكدت عبدالناصر أن مجلس النواب سيعقد جلسات استماع يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بحضور جميع الجهات المعنية وخبراء تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين عن منصات التواصل الاجتماعي، لمناقشة ما يتم تداوله بشأن دخول الأطفال للتطبيقات عبر الإنترنت.

وضع آليات دقيقة للتحقق

وأوضحت النائبة أن هناك توجهاً واضحاً داخل البرلمان لوضع آليات دقيقة للتحقق من سن الأطفال المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي، لضمان توافق استخدامهم مع القوانين والضوابط المعمول بها.

حد أدنى لإنشاء الحسابات

وقالت عبدالناصر، خلال مداخلتها الهاتفية، إن منصة «فيسبوك» تُحدد سن 13 عاماً كحد أدنى لإنشاء الحسابات، لكن الواقع يثبت أن العديد من الأطفال يدخلون إلى المنصة قبل هذا السن، سواء عبر هواتف ذويهم أو بطرق أخرى، ما يثير مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال وحمايتهم من المحتوى غير المناسب.