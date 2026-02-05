ياسمين عز: حجب لعبة «روبلوكس» في مصر لحماية الأطفال.. والبرلمان يدرس تشريعًا لتنظيم استخدام الموبايل

قالت الإعلامية ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر، إن لعبة «روبلوكس» كانت قد سيطرت بشكل كبير على وقت الأطفال والمراهقين، ليس في مصر فقط، بل على مستوى الوطن العربي بأكمله، مشيرة إلى أن الأطفال كانوا يقضون يومهم بالكامل منشغلين باللعبة.



وأكدت ياسمين عز أن الأطفال لم يكن يفارقهم الهاتف المحمول، سواء داخل المنازل أو في الأندية أو أثناء التنقل في المواصلات أو حتى داخل السيارات، موضحة أن اللعبة أصبحت الشاغل الأساسي لهم طوال اليوم، دون أي أنشطة أخرى.



وأضافت: «مش فاهمة سر الارتباط الشديد للأطفال باللعبة دي، لكن اللي واضح إنها كانت موقفة يومهم كله»، مؤكدة أن الأمر استدعى وقفة حاسمة لحماية النشء.

حجب لعبة روبلوكس

وأشارت إلى أن الجهات الدولية قامت بدورها، وأن القرار صدر بشكل رسمي بحجب لعبة «روبلوكس» داخل مصر، مؤكدة أن حماية الأطفال تأتي في مقدمة الأولويات، قائلة: «في الآخر مفيش عندنا أهم من ولادنا».

سن معين لاستخدام الهاتف

كما كشفت الإعلامية أن مجلس النواب يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون يهدف إلى تحديد سن معين لاستخدام الهاتف المحمول، على غرار ما هو مطبق في عدد من الدول الأجنبية، إلى جانب دراسة حجب بعض المنصات أو الألعاب التي قد تمثل خطرًا على الأطفال، مثل منصات المراهنات.



واختتمت ياسمين عز حديثها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سلامة الأطفال وحمايتهم من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا غير المنضبطة.