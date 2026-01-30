بيع دهب مراتك | ياسمين عز توجه رسالة مثيرة للأزواج

أثارت الإعلامية ياسمين عز جدلًا واسعًا بتصريحات لافتة حول سوق الذهب، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامجها «كلام الناس» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، حيث وجهت رسالة مباشرة للرجال والنساء بشأن التعامل مع المعدن الأصفر في ظل التقلبات الأخيرة بالأسعار.

وطالبت الإعلامية ياسمين عز، خلال برنامجها «كلام الناس» على قناة «MBC مصر»، الرجال بعدم الاندفاع وراء بيع الذهب الذي تمتلكه زوجاتهم، قائلة: «قوم بيع دهب مراتك و دي لابسة ثروة زي سميح ساويرس».

وأضافت ياسمين عز، أن كسر أسعار الذهب لحاجز الثمانية آلاف جنيه لا يعني بالضرورة خسارة، محذّرة من التسرع في اتخاذ قرارات البيع بدافع القلق أو الحاجة، قائلة: «رجاء انساني بعد ما الدهب كسر الثمانية آلاف إنك لا تندم، لأنك مش معاك فلوس».

وتابعت الإعلامية ياسمين عز ، أن :" الذهب يا زوجة حق انتفاع عشرين سنة وكفايا وسيبي زوجك يبيع الذهب ده ثروة كبيرة".