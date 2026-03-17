أورمان الشرقية.. توزيع 4000 كيلو لحوم خلال العشر الأواخر من رمضان

أكد احمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، أن جمعية الأورمان قامت بتكثيف جهودها وتوزيع (4000) كيلو من اللحوم في المحافظة، وذلك في إطار سعيها الدائم لدعم الأسر الأولى بالرعاية وضمان وصول الدعم لمستحقيه قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية ان الخطة التفصيلية شملت قرى فاقوس البلد والديدمون وميت العز والبيروم بمركز فاقوس، وقرى الصوفية وقصاصين الازهار ومنشأة ناصر وبنى حسن وبنى منصور بمركز أولاد صقر، وقرى اللبشة والناصرية وقرية ١٦ ولهيطة وأبو عريضة بمركز صان الحجر.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية الي أن الهدف من التوزيع هو إدخال البهجة على قلوب الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، استثماراً لروح التكافل الاجتماعي التي يجسدها الشعب المصري في هذه الأيام العظيمة."

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية التوزيع تأتي استكمالاً لنشاطها الذي بدأ مع مطلع الشهر المعظم، ولكن بتركيز مكثف خلال هذه الأيام المباركة، حيث تم إستهداف القرى والنجوع النائية في محافظة الشرقية، والأسر المستفيدة المسجلة في قواعد بيانات الجمعية بعد إجراء أبحاث ميدانية دقيقة، والأرامل، والمطلقات، وكبار السن ذوي الدخل المحدود.

وأوضح أن هذا العمل يتم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الصغيرة في القرى لضمان عدم ازدواجية التوزيع ووصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، مشيرًا إلى أن فرق المتطوعين وسيارات النقل تعمل على مدار الساعة خلال العشر الأواخر لتغطية أكبر رقعة جغرافية ممكنة.

يذكر إن جمعية الأورمان بدءت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع اللحوم وكراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبًا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا.