محافظ الشرقية يُفاجئ المركز التكنولوجي بمركز أبو كبير ويشدد على سرعة إنهاء طلبات التصالح

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين برئاسة مركز ومدينة أبو كبير حيث تفقد الأقسام الداخلية بالمركز والذي يضم الشبابيك المخصصة بالمركز لتقديم حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الواحد، بما يضمن حصول المواطن على الخدمة بسهولة ويسر، والحد من التعامل المباشر مع مقدم الخدمة، وذلك في إطار تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

اطّلع المحافظ على معدلات الأداء داخل المركز، وتابع انتظام الدورة المستندية الخاصة بطلبات المواطنين،وقام بفحص ملفات معاينات التصالح للتأكد من سرعة إنجازها وفقاً للضوابط القانونية، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وكذلك سرعة البت في طلبات تراخيص المحال التجارية والإعلانات.

أكد الأشموني أنه لن يسمح بأي تقصير أو تعطيل لمصالح المواطنين وسيتم محاسبة المقصيرين دون تهاون.

إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة، للتعرف على أبرز المعوقات التي قد تواجههم أثناء تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

وجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو كبير بمتابعة إنهاء الطلبات المتأخرة داخل المركز، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين، مع تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.