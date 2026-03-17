الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 12 مسيرة خلال الساعات الماضية بالمنطقة الشرقية

اعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، اعتراض وتدمير 12 مسيّرة خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية.

جاء ذلك في تصريح للمُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي.





و من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، الثلاثاء، عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الدولة، وذلك بعد استقرار الأوضاع ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتاً.





وأكدت الهيئة، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية.





وثمنت الهيئة تعاون المسافرين وشركات الطيران خلال الفترة الماضية، مؤكدة جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي مستجدات محتملة.