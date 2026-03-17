الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اليابان: نواصل الاتصالات مع واشنطن وطهران لوقف التصعيد

هاجر رزق

أعلنت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي، أن حكومة بلادها على اتصال مستمر مع الولايات المتحدة وإيران لوقف التصعيد في الشرق الأوسط.

وقالت تاكايشي خلال مناقشات في لجنة الميزانية بمجلس المستشارين (الغرفة العليا للبرلمان): "الأهم الآن هو تحقيق تهدئة سريعة للوضع".


 

وأضافت رئيسة الوزراء أن طوكيو تواصل اتصالاتها مع واشنطن على مستويات مختلفة، قائلة: "نواصل تبادل الآراء مع الولايات المتحدة على مستويات مختلفة، وعلى أعلى مستوى نريد مناقشة الوضع باستفاضة مع الأخذ بعين الاعتبار موقف بلدنا".


 

وتابعت تاكايشي أن اليابان على اتصال أيضا مع إيران، بشكل أساسي عبر وزير خارجيتها توشيميتسو موتيجي.


 

من جانبه، أفاد موتيجي أن طوكيو دعت إلى تحقيق الاستقرار في أسرع وقت، قائلا: "من المهم للغاية الآن تحقيق تهدئة سريعة للوضع. لقد أبلغنا إيران بقلقنا البالغ إزاء الهجمات على الدول المجاورة، كما أعربنا عن قلقنا الشديد إزاء الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. واتفقنا على مواصلة الاتصالات لخفض التوتر".

