أول رد من الاتحاد الأوروبي على إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بقيمة 25%

أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحقه في الرد على الزيادات الأمريكية في الرسوم الجمركية.

وكان ترامب منذ قليل ؛ أعلن فرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% إذا لم يبنو مصانع في أمريكا.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له : ننتصر في مواجهتنا الحالية ضد إيران ولو كان هذا نزالا لتم إيقافه فورا لعدم التكافؤ ، ولا يمكننا السماح للإيرانيين بالحصول على سلاح نووي تحت أي ظرف.

وأضاف : هناك كميات كبيرة من النفط موجودة الآن في مضيق هرمز وعندما يتم الإفراج عنها ستنخفض أسعار البنزين إلى مستوى لا مثيل له.