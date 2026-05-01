ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات الاتحاد الأوروبي المستوردة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن نيته رفع الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 25%.





وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن أنه وبناءً على حقيقة أن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم باتفاقنا التجاري بالكامل، لذا سأقوم الأسبوع المقبل بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة بنسبة 25%".





وأضاف الرئيس الأمريكي: "من المفهوم والمتفق عليه تماما أنه إذا تم تصنيع السيارات والشاحنات داخل مصانع في الولايات المتحدة الأمريكية فلن تكون هناك أي رسوم جمركية".





وأشار ترامب في تدوينته إلى أنه يجري حاليا بناء العديد من مصانع السيارات والشاحنات مع استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار، موضحا أنه رقم قياسي في تاريخ تصنيع السيارات والشاحنات.





وأكد أن هذه المصانع التي سيعمل فيها أمريكيون، ستبدأ الإنتاج قريبا، مبينا أنه لم يسبق أن حدث شيء كهذا في أمريكا كما هو اليوم.