مصطفى بكري : إيران لاعب حاسم في السياسة الإقليمية وتوجهاتها

كشف الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" عن الدور المتزايد لإيران في السياسة الإقليمية، مشيرًا إلى أن طهران أصبحت لاعبًا إقليميًا رئيسيًا في الشرق الأوسط.

وقال بكري: "إيران تلعب دورًا كبيرًا في العديد من الصراعات الإقليمية، سواء في سوريا أو العراق أو اليمن"، مؤكدًا أن إيران تسعى لتحقيق مصالحها على حساب استقرار المنطقة.

التحديات التي تفرضها إيران على الأمن العربي

أوضح مصطفى بكري أن السياسة الإيرانية تشكل تهديدًا كبيرًا لدول الخليج العربي بشكل خاص، حيث تعمل على توسيع نفوذها في بعض الدول العربية، ما يهدد أمن المنطقة.

وتابع: "إيران تحاول توسيع سيطرتها في الشرق الأوسط، وهذا يشكل تحديًا كبيرًا للأمن القومي العربي".

وأشار إلى أن الدول العربية يجب أن تكون في حالة استعداد دائم لمواجهة هذا التوسع الإيراني.



الاستراتيجية العربية لمواجهة التوسع الإيراني

في إطار الحديث عن مواجهة التحديات الإيرانية، كشف مصطفى بكري عن ضرورة تشكيل استراتيجية عربية موحدة لمواجهة هذه التهديدات.

وأضاف: "يجب على الدول العربية التنسيق فيما بينها لمواجهة السياسات الإيرانية التي تهدد استقرار المنطقة".

وأضاف أن هذا التنسيق يمكن أن يشمل تبادل المعلومات الأمنية، وتنسيق السياسات الخارجية لتقليل التأثير الإيراني على الدول العربية.

مصر: دور ريادي في مواجهة النفوذ الإيراني

في ختام حديثه، أكد مصطفى بكري أن مصر تعد الدولة الأكثر قدرة على قيادة التحرك العربي لمواجهة النفوذ الإيراني، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بقوة عسكرية وخبرة سياسية واسعة تؤهلها لتكون في صدارة هذا التحرك.