خالد جاد الله: الأهلي استحق الفوز على الزمالك.. وبيراميدز الأقرب لـ الدوري

أعرب خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، عن سعادته البالغة بفوز الفريق الأحمر على الزمالك بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن هذا الانتصار أعاد الفريق بقوة إلى دائرة المنافسة على اللقب.

وأوضح جاد الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد طارق أضا وإيهاب الكومي، في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن الأهلي ظهر بمستوى مميز خلال اللقاء، وقدم واحدة من أفضل مبارياته في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن عددًا من اللاعبين قدموا أداءً لافتًا، وعلى رأسهم اللاعب تريزيجيه الذي كان من أبرز عناصر الفريق في المباراة.



وأشار جاد الله إلى أن هذا الفوز المهم أمام الزمالك أعاد الفريق إلى سباق المنافسة على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة، خاصة بعد أن تقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط، ما يجعل الصراع على البطولة مفتوحًا على جميع الاحتمالات خلال المباريات المقبلة.

وأضاف جاد الله أن مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز عادة ما تُحسم وفقًا للحالة الفنية والذهنية للاعبين داخل أرض الملعب، مؤكدًا أن التفاصيل الصغيرة تلعب دورًا حاسمًا في مثل هذه المباريات الكبيرة التي تشهد ندية وإثارة كبيرة.

وتطرق جاد الله إلى نتائج الأهلي في المباريات السابقة، موضحًا أن غياب التوفيق كان أحد أبرز أسباب تراجع النتائج خلال تلك الفترة، رغم الأداء الجيد في بعض المباريات، مشددًا على أنه كان يتوقع فوز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، وهو ما أكده لطاهر أبو زيد، نجم الأهلي السابق، الذي تابع اللقاء معه.

وفي سياق حديثه عن المنافسة على لقب الدوري، أكد جاد الله أن المواجهات المقبلة لفريقي بيراميدز والزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ستكون حاسمة في تحديد شكل المنافسة على اللقب، خاصة مع سعي سيراميكا كليوباترا لتحسين موقعه في جدول الترتيب من أجل حجز مقعد مؤهل للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية بالموسم المقبل.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن لقب الدوري يقترب من بيراميدز في ظل الصراع الثلاثي الحالي مع الأهلي والزمالك، معتبرًا أن الفريق الأكثر اتزانًا من الناحية النفسية والذهنية هو من سيتمكن في النهاية من حسم البطولة لصالحه.