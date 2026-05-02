أمريكا توافق على بيع عتاد عسكري للاحتلال بنحو 992 مليون دولار

محمود نوفل

أعلنت وزارة ‏الخارجية الأمريكية الموافقة على بيع محتمل لعتاد عسكري لدولة الاحتلال بنحو  992 مليون دولار.

وفي سياق متصل ؛ حذرت واشنطن  حلفاءها الأوروبيين، بمن فيهم المملكة المتحدة وبولندا وليتوانيا وإستونيا، من توقع تأخيرات طويلة في تسليم الأسلحة الأمريكية، في ظل سعيها الحثيث لإعادة ملء مخزوناتها التي استُنزفت جراء الحرب الإيرانية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن تسعة مصادر مطلعة، فقد أبلغ البنتاجون هذه الدول بتوقع تأخيرات كبيرة في تسليم العديد من منظومات الصواريخ. 

كما أشارت المصادر إلى وجود مباحثات أيضاً حول تأجيل الشحنات إلى آسيا

وبينت الصحيفة أن هذه التأخيرات ترجع جزئياً إلى المخاوف الشديدة بشأن مستويات المخزون الأمريكي، نظراً للكميات الكبيرة من الأسلحة المستخدمة في إيران خلال الشهرين الماضيين. 

وزادت المصادر : وقد اضطر الجيش الأمريكي بالفعل إلى نقل أسلحة من مناطق أخرى، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لسد النقص.

وختمت المصادر:  لكن الحرب الإيرانية زادت أيضاً من المخاوف بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك مخزوناً كافياً من الأسلحة لردع بكين أو هزيمة الصين في أي صراع مستقبلي معها بشأن تايوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ننشر أسماء حركة المحليات الجديدة لسكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات| خاص

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. هذه المكالمات والرسائل تسرق أموالك

هجوما وشيكا ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقة بث مباشر

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

مصرية في الصين تستغيث .. أنا مخطوفة وحياتي في خطر وأُجبرت على أدوية نفسية أفقدتني الوعي

ترشيحاتنا

قافلة دعوية

الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان أثر الاحتيال المالي

الدكتور أحمد أحمد عثمان

ترقية أحمد عثمان لدرجة أستاذ في الإذاعة والتليفزيون بجامعة المنصورة

لقاء الجمعة للأطفال

الأوقاف تعقد برنامج لقاء الجمعة للأطفال بعنوان "ظاهرة الغش في الامتحانات"

بالصور

مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟

مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟
مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟
مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟

الطريقة الصحيحة لسلق الفراخ.. سر الطعم الطري والنكهة الغنية بدون زفارة

الطريقة الصحيحة لسلق الفراخ.. سر الطعم الطري والنكهة الغنية بدون زفارة
الطريقة الصحيحة لسلق الفراخ.. سر الطعم الطري والنكهة الغنية بدون زفارة
الطريقة الصحيحة لسلق الفراخ.. سر الطعم الطري والنكهة الغنية بدون زفارة

حظك اليوم السبت 2 مايو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 2 مايو 2026.. بداية لتوازن جديد في حياتك

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد