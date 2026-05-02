أمريكا توافق على بيع عتاد عسكري للاحتلال بنحو 992 مليون دولار

أعلنت وزارة ‏الخارجية الأمريكية الموافقة على بيع محتمل لعتاد عسكري لدولة الاحتلال بنحو 992 مليون دولار.

وفي سياق متصل ؛ حذرت واشنطن حلفاءها الأوروبيين، بمن فيهم المملكة المتحدة وبولندا وليتوانيا وإستونيا، من توقع تأخيرات طويلة في تسليم الأسلحة الأمريكية، في ظل سعيها الحثيث لإعادة ملء مخزوناتها التي استُنزفت جراء الحرب الإيرانية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن تسعة مصادر مطلعة، فقد أبلغ البنتاجون هذه الدول بتوقع تأخيرات كبيرة في تسليم العديد من منظومات الصواريخ.

كما أشارت المصادر إلى وجود مباحثات أيضاً حول تأجيل الشحنات إلى آسيا

وبينت الصحيفة أن هذه التأخيرات ترجع جزئياً إلى المخاوف الشديدة بشأن مستويات المخزون الأمريكي، نظراً للكميات الكبيرة من الأسلحة المستخدمة في إيران خلال الشهرين الماضيين.

وزادت المصادر : وقد اضطر الجيش الأمريكي بالفعل إلى نقل أسلحة من مناطق أخرى، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لسد النقص.

وختمت المصادر: لكن الحرب الإيرانية زادت أيضاً من المخاوف بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك مخزوناً كافياً من الأسلحة لردع بكين أو هزيمة الصين في أي صراع مستقبلي معها بشأن تايوان