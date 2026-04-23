زيلينسكي: هناك حاجة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي رغم استمرار إمدادات الأسلحة الأمريكية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم /الخميس/، إن الولايات المتحدة تواصل شحن الأسلحة إلى أوكرانيا، لكن لا يزال هناك نقص في أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف- في تصريحات للصحفيين- "فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة الأمريكية، فهي لم تتوقف. وأنا ممتن لشركائنا على ذلك. نحن على اتصال مع المفاوضين. ونتوقع مواصلة عملية التفاوض مع الولايات المتحدة، بما في ذلك في إطار ثلاثي".



وفي الوقت نفسه.. شدد على أن أوكرانيا بحاجة إلى عدد أكبر من أنظمة الدفاع الجوي. وقال: "لقد وقّعنا مؤخرا اتفاقية مع ألمانيا، لكن هذه الجداول الزمنية تعزز موقفنا الاستراتيجي، بينما يجب تغطية النقص التكتيكي بطرق أخرى".

وأشار زيلينسكي إلى أن كييف تعمل على تطوير نظام دفاع جوي خاص بها، ونظام مشترك مع شركاء أوروبيين، بما في ذلك التعاون مع النرويج وألمانيا وهولندا.

و أوضح أنه من المقرر أيضا إجراء محادثات مع السويد حول هذه المسألة.