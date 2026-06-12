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توزيع خطابات ندب مراقبي وملاحظي الثانوية العامة غداً .. وقبول الإعتذارات الأحد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توزيع خطابات ندب مراقبي وملاحظي الثانوية العامة غداً .. وقبول الإعتذارات الأحد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم توزيع خطابات ندب المراقبين الأوائل  والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على المديريات والإدارات التعليمية غداً السبت الموافق ١٣ يونيو الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيتم تفعيل عمل لجان اعتذارات الثانوية العامة 2026 لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٦، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٦، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

وفي إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف حافز إثابة لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل  والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 .

وتضمن القرار منح رئيس اللجنة والمراقب الأول حافز إثابة بقيمة ٢٠٠٠ جنيه لكل منهما، بينما تقرر منح الملاحظ حافزًا بقيمة ١٠٠٠ جنيه، تقديرًا للجهود المبذولة في أعمال الامتحانات.

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الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية

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وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 التعليم

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