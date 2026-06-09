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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل امتحانات الثانوية العامة..5 مقترحات عاجلة لمواجهة جروبات الغش الإلكتروني على تليجرام

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

أكد المهندس أمين مسعود وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أنه في ظل تكرار وقائع تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية عبر جروبات الغش الإلكتروني على تطبيق “تليجرام” في بعض المحافظات، وبعد دقائق قليلة من بدء اللجان الامتحانية، وما يصاحب ذلك من محاولات لإثارة البلبلة وطلب حلول فورية للأسئلة المزعومة، تتجدد المخاوف من اتساع هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد نزاهة العملية التعليمية وتمس مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتثير القلق المشروع لدى أولياء الأمور، خاصة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.


وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم : إن مواجهة هذه الظاهرة لم تعد تحتمل التأجيل أو المعالجات الجزئية، بل تتطلب تحركًا عاجلًا وحاسمًا على مستوى الدولة بكامل أجهزتها التعليمية والأمنية والتقنية، قبل بدء امتحانات الثانوية العامة، باعتبارها محطة مصيرية في مستقبل الطلاب.


متقدماً للحكومة ب 5 اقتراحات عاجلة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة وهى :
1. تفعيل الرقابة الإلكترونية الاستباقية عبر فرق متخصصة لرصد وإغلاق جروبات الغش على “تليجرام” ووسائل التواصل فور إنشائها.
2. تشديد العقوبات القانونية على القائمين على إدارة أو نشر أسئلة الامتحانات المتداولة، وتغليظها لتصبح رادعة بالفعل.
3. تأمين منظومة الامتحانات رقميًا من خلال تطوير آليات طباعة ونقل الأسئلة باستخدام تقنيات تشفير حديثة تقلل فرص التسريب.
4. تخصيص خط ساخن فوري وسريع الاستجابة للإبلاغ عن أي محاولات غش إلكتروني أثناء الامتحانات، مع ضمان السرية الكاملة للمبلغين.
5. توسيع حملات التوعية داخل المدارس وأولياء الأمور بخطورة الغش الإلكتروني وآثاره التربوية والمجتمعية، وربطه بثقافة احترام القانون.


وشدد المهندس أمين مسعود على أن استمرار هذه الظاهرة دون ردع حقيقي يهدد الثقة في منظومة التعليم بأكملها، ويضع الطلاب المجتهدين في موقف غير عادل، مطالبًا بضرورة إعلان خطة واضحة ومحددة قبل امتحانات الثانوية العامة لضمان امتحانات نزيهة وآمنة خاصة أن حماية مستقبل الطلاب مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الدولة قادرة على وأد هذه الظاهرة إذا توافرت الإرادة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن استعادة الانضباط والثقة في العملية التعليمية.

أمين مسعود الإسكان مجلس النواب الغش الإلكتروني تليجرام

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