تفاصيل استعداد وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، الخبير التربوي ومدير تحرير أخبار اليوم، أن وزارة التربية والتعليم تحرص كل عام على توفير الراحة للطلاب في امتحانات الثانوية العامة من تجهيز المراوح وتوفير الهدوء الكامل.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، ومحمد جوهر، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن امتحانات العام الحالي تشهد أمور جديدة تؤكد على انضباط العملية التعليمية.



وأوضح رفعت فياض، الخبير التربوي ومدير تحرير أخبار اليوم، أنه سيتم إقامة الامتحانات في مدارس قريبة من بعضها لتكون أشبه بمجمعات للامتحانات ووصل عددها إلى أكثر من 600 مجمع.



وأكد أن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها من وزارتي الداخلية والتربية والتعليم لتأمين اللجان على أعلى مستوى، موضحًا أن الأسبوع الأول للامتحانات في المواد التي لا تضاف للمجموع لتهيئة الطالب على أجواء الامتحانات.



