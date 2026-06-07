متخصص بشؤون التعليم: 921 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام

أكد رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في شؤون التعليم، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ 921 ألف طالب وطالبة.

وأضاف رفعت فياض، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن 918 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بالنظام الحديث، بواقع يومين في الأسبوع، بينما يؤدي 3400 طالب وطالبة الامتحانات بالنظام القديم.

وأشار رفعت فياض إلى أن الأسبوع الأول من الامتحانات سيكون مخصصًا للمواد غير المضافة للمجموع، لكنها مواد يُشترط فيها النجاح وعدم الرسوب.

حظر استخدام الهواتف المحمولة

ونصح رفعت فياض طلاب الثانوية العامة بضرورة الاطلاع على النماذج الاسترشادية للامتحانات المتاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، للاستعداد الجيد للامتحانات، مشددًا على حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات بشكل كامل، حتى وإن كانت مغلقة، التزامًا بضوابط سير الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.