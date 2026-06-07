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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مقترح بقطع الإنترنت حول لجان الثانوية العامة لمنع الغش.. عقوبات رادعة للمخالفين

لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة
محمد الشعراوي

شهدت الساعات الاخيرة تقدم النائب عماد الغنيمي، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، بشأن ما وصفه بغياب التنسيق بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم، بشأن مواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح النائب أن تطور أساليب الغش، خاصة عبر الوسائل الإلكترونية والسماعات الدقيقة وأجهزة الاتصال الحديثة، بات يمثل تحديًا خطيرًا يهدد نزاهة العملية الامتحانية ويؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تقنية استثنائية ومؤقتة خلال فترات الامتحانات، من بينها وقف أو تشويش خدمات الإنترنت داخل النطاق الجغرافي بمحيط المدارس التي تُعقد بها لجان الثانوية العامة، وذلك خلال ساعات أداء الامتحانات فقط، بما يحد من عمليات تسريب الأسئلة أو تداول الإجابات إلكترونيًا.

وأشار إلى أن بعض المؤشرات خلال الفترة الأخيرة، ومنها زيادة الإقبال على أجهزة الغش الإلكتروني، تستدعي تحركًا عاجلًا وحاسمًا من الجهات المعنية قبل بدء الامتحانات.

عقوبة تسريب أسئلة الامتحانات

وحدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالي:

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

عماد الغنيمي أسئلة الامتحانات تسريب أسئلة الامتحانات التربية والتعليم والتعليم الفني ظاهرة الغش الإلكتروني

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