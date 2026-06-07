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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«ما علاقة السياحة المصرية بمعرض يروج لأمريكا؟».. سؤال برلماني للحكومة

النائبة الدكتورة مها عبد الناصر
النائبة الدكتورة مها عبد الناصر
حسن رضوان

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلي رئيس مجلس الوزراء ، و وزير السياحة والآثار، وذلك بشأن جدوى مشاركة وزارة السياحة والآثار في معرض IPW 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية ومدى توافق ذلك مع أولويات الإنفاق العام.

حيث قالت النائبة مها عبد الناصر في مستهل طلب الإحاطة أننا تابعنا مؤخرًا ما أعلنته وزارة السياحة والآثار بشأن مشاركة السيد الوزير في فعاليات معرض IPW 2026 الذي أُقيم بمدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية خلال شهر مايو الماضي، وذلك على رأس وفد ضم عددًا من قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وعددًا من المسؤولين.

والحقيقة أن القضية هنا لا تتعلق بحجم الوفد أو عدد المشاركين أو تكلفة السفر فقط، وإنما تتعلق قبل كل شيء بالسؤال الأساسي، ما علاقة وزارة السياحة أصلًا بهذا المعرض؟ ولماذا شاركت فيه من الأساس؟

واشارت "عبد الناصر" إلى أنه بحسب طبيعة المعرض وأهدافه المعلنة، فإنه يُعد أحد أكبر الفعاليات المخصصة للترويج للمقاصد السياحية "داخل الولايات المتحدة الأمريكية" وتسويق الولايات والمدن الأمريكية أمام منظمي الرحلات وشركات السياحة حول العالم، أي أن الهدف الرئيسي للمعرض هو تنشيط السياحة الأمريكية وجذب مزيد من الزوار إلى الولايات المتحدة.

كما أكدت على ان هنا يثور تساؤل مشروع ومنطقي، إذا كان المعرض مخصصًا في الأساس لتسويق المقصد السياحي الأمريكي، فما هي الأسباب التي  دفعت وزارة السياحة للمشاركة في فعالية هدفها الرئيسي دعم وتنشيط السياحة داخل دولة أخرى؟

واستكملت "عبد الناصر" انه من ناحية أخرى إذا كانت الحكومة تطالب المواطن بالتقشف، فمن حق المواطن أن يسأل، هل تطبق الحكومة المعايير نفسها على تحركاتها الخارجية؟ وهل أصبحت المشاركة في معارض تستهدف الترويج للسياحة في دول أخرى أولوية تستدعي إنفاق أموال عامة وتخصيص وفود رسمية والسفر إلى الخارج في هذا التوقيت؟

كما أكدت عضو مجلس النواب على أن المواطن الذي يتحمل يوميًا زيادات متتالية في أسعار الوقود والكهرباء والمياه والاتصالات والنقل والسلع الأساسية، من حقه أن يعرف لماذا تُنفق الأموال العامة على مشاركات خارجية من هذا النوع، في حين أن هذه المشاركات لا تمثل أي أولوية حقيقية للدولة في الوقت الراهن، خاصة في ظل عدم وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للدولة المصرية من المشاركة في معرض هدفه الرئيسي تنشيط السياحة الداخلية الأمريكية.

وأختتمت الدكتورة مها عبد الناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بالآتي:

1- توضيح الأسباب الحقيقية التي دفعت وزارة السياحة والآثار للمشاركة في معرض IPW 2026 .

2- بيان مدى اتساق هذه المشاركة مع السياسات الحكومية المعلنة لترشيد الإنفاق العام وتقليل النفقات غير الضرورية.

3- توضيح المعايير التي تم على أساسها اتخاذ قرار المشاركة في هذه الفاعلية، خاصة وأن طبيعة الحدث مرتبطة بالترويج السياحي لدولة أخرى وليس للمقصد السياحي المصري بصورة مباشرة.

النائبة الدكتورة مها عبد الناصر مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء

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