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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لجنة بمجلس النواب الأمريكي ترفض مقترحا لتقليص التعاون الدفاعي مع إسرائيل

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
فرناس حفظي

رفضت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي تعديلًا كان يستهدف إلغاء بند ضمن مشروع ميزانية الدفاع يوسع مجالات التعاون الدفاعي والصناعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقدم التعديل النائب الديمقراطي رو خانا، الذي دعا إلى وقف التعاون المشترك في تطوير وإنتاج بعض الأسلحة والتقنيات العسكرية، معتبرًا أن السياسة الحالية تجاه إسرائيل تستدعي إعادة تقييم.

في المقابل، دافع أعضاء اللجنة المؤيدون لإسرائيل عن الإبقاء على البند، مؤكدين أن التعاون الدفاعي بين البلدين يحقق فوائد استراتيجية للولايات المتحدة أيضًا، ويسهم في تعزيز آليات الرقابة والإشراف المعمول بها.

وخلال المناقشات، انتقد خانا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إن "الشعب الأمريكي سئم من غطرسته وتصرفاته"، مضيفًا أن موقفه يهدف إلى خدمة المصالح الأمريكية.

لجنة القوات المسلحة مجلس النواب الأمريكي مشروع ميزانية الدفاع مجالات التعاون الدفاعي والصناعي الولايات المتحدة إسرائيل

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