هجوم على نائبة بالكونجرس بسبب ارتدائها الحجاب خلال احتفالات عيد الأضحى

تعرضت ألكساندريا أوكاسيو كورتيز للسخرية لارتدائها الحجاب في حفل إفطار من قبل جماعات معارضة.

وقال محافظون متشددون: "أنتِ تقولين للنساء الأخريات أن يكنّ خادمات".

وشاركت النائبة اليسارية في احتفالات عيد الأضحى في منطقتها في برونكس، مما أثار ردود فعل غاضبة من المحافظين لارتدائها الحجاب.

وزعموا"تصرخ بشأن النظام الأبوي بينما تتنكر بزي تفرضه الأنظمة الثيوقراطية الوحشية".



في التفاصيل، أثار مقطع فيديو يُظهر النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، ممثلة ولاية نيويورك، وهي تشارك في احتفالات عيد الأضحى المبارك مرتديةً الحجاب، سخريةً وانتقاداتٍ من المحافظين خلال اليوم الماضي.

واتهمها البعض بالنفاق لارتدائها الحجاب بعد سنوات من تحذيرها المستمر من أن الولايات المتحدة تتحول إلى نظامٍ أبويٍّ قمعيٍّ للنساء.



تم تصوير الفيديو في احتفالات عيد الأضحى في برونكس، نيويورك، والتي تقع أجزاء منها في الدائرة الانتخابية لأوكاسيو-كورتيز، حيث فازت وتكرارًا بمقعد في مجلس النواب منذ عام 2018. أصبحت أوكاسيو-كورتيز، ، شخصية بارزة في الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، ويُذكر اسمها كمرشحة رئاسية محتملة في المستقبل، ربما في عام 2028.

