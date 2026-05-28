ديني

الأوقاف تفتتح 10 مساجد غدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله عز وجل بافتتاح (10) مساجد غدًا الجمعة 29 من مايو 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (5) مساجد، وصيانة وتطوير (4) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن إلى (1128) مسجدًا، من بينها (863) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(265) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، مؤكدة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14617) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 27 مليارًا و787 مليون جنيه.

أسماء المساجد التي سيتم افتتاحها 

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة أسيوط: تم إحلال وتجديد مسجد القرماني – مدينة أسيوط.
وتم إنشاء وبناء مسجد التقوى آل الحناوي بقرية طامية بني شقير – مركز منفلوط.
وفي محافظة المنيا: تم إحلال وتجديد المسجد القبلي بعزبة أيوب – قرية دلجا – مركز دير مواس.
وفي محافظة كفر الشيخ: تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد صلاح بقرية أبو مندور – مركز دسوق.
وفي محافظة البحيرة: تم إحلال وتجديد مسجد عزبة المنصبي بقرية رزافة – مركز الدلنجات.
وفي محافظة الإسماعيلية: تم إحلال وتجديد مسجد السيدة عائشة – مدينة القصاصين.
وفي محافظة المنوفية: تم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية شبرا باص – مركز شبين الكوم.
وفي محافظة الوادي الجديد: تم صيانة وتطوير مسجد السلام (الحصة) – مدينة الخارجة.

وفي محافظة سوهاج: تم صيانة وتطوير مسجد النور بقرية الشيخ أمبادر – البلابيش قبلي – مركز دار السلام، ومسجد النور والإيمان بقرية السمارنة – مركز المراغة.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله عز وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

