قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل من الناشئين للإسماعيلي في مواجهة فاركو بالدوري
حبس عاطل سحل والده وحطم الشقة بسبب مخدر الآيس في المنيرة الغربية
وفاة فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع في مطروح
هل إعطاء الجزار جلد الأضحية ينقص الثواب.. وما حكم بيع جزء منها؟
نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات
مصر تدين بأشد العبارات الهجمات على دولة الكويت الشقيقة وتؤكد تضامنها الكامل معها
تعامد الشمس فوق الكعبة.. ظاهرة فلكية نادرة ومميزة بالحرم المكي ثاني أيام العيد
نزل 100 جنيه.. الذهب عيار 21 يسجل 6725 جنيهاً في ثاني أيام العيد
محافظ البحيرة: تشغيل القسطرة المخية وتوفير أسرة عناية جديدة بمستشفى كفر الدوار
وزارة البترول: نتائج إنتاجية مبشرة لبئر غاز مينا غرب-1 بالبحر المتوسط
تحرك عاجل.. الزراعة تفرض طوارئ أيام العيد وتغلق أبواب الفوضى في الأسواق
سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حجاج السياحة يقضون أيام التشريق بمخيمات منى وسط استقرار كامل ومتابعة لحظية

الحج السياحي
الحج السياحي
محمد الاسكندرانى

أكدت بعثة الحج السياحي، استمرار المتابعة الميدانية المكثفة لأوضاع حجاج السياحة المصريين داخل مخيمات مشعر منى، خلال أيام التشريق، بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية المعنية، وشركات السياحة، وشركة الضيافة لحجاج السياحة، وذلك لضمان انتظام الخدمات المقدمة للحجاج وسلامة عمليات التفويج ورمي الجمرات.

تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات

وقد شهدت عمليات تفويج الحجاج الى جسر الجمرات سهولة وانسيابية كبيرة وسط إجراءات تنظيمية سعودية ممتازة داخل جسر الجمرات للتيسير على الحجاج وضمان سلامتهم خلال التوجه الي جسر الجمرات ومغادرته بعد انتهاء الرجم.


منظومة عمل مشتركة 
وتتابع بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي أحوال حجاج السياحة بكافة المخيمات والتأكد من تقديم كافة الخدمات المتفق عليها إلى الحجاج في مخيمات البري والاقتصادي والخمس نجوم.

وتسود حالة من الاستقرار والانتظام مخيمات حجاج السياحة وسط منظومة العمل المشتركة بين البعثة الرسمية وشركات السياحة ومقدمي الخدمات السعوديين، بما ساهم في توفير أجواء مناسبة للحجاج لأداء المناسك بسهولة ويسر.


التزام بتنفيذ البرامج 
وأكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس بعثة الحج السياحي، استمرار المتابعة اليومية من قبل لجان البعثة المنتشرة داخل مخيمات الحجاج  لرصد مستوى الإقامة والإعاشة والنظافة والخدمات الصحية المقدمة للحجاج.

وأوضحت أن هناك رقابة مستمرة على تنفيذ البرامج المعتمدة من قبل شركات السياحة، مع سرعة التدخل الفوري للتعامل مع أية ملاحظات قد تطرأ، حفاظًا على راحة الحجاج طوال فترة تواجدهم بمشعر مني ، مشيرة إلى تقديم تقارير تفصيلية على مدار اليوم عن أوضاع الحجاج إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، والذي وجه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين الحجاج من أداء المناسك في سهولة ويسر.

ويشارك في اللجنة الرئيسية للحج السياحي من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة كل من :- ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ووليد خليل نائب رئيس اللجنة ويسري السعودي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة.

كما يشارك في البعثة ايضا اعضاء اللجنة العليا من وزارة السياحة كل من إيهاب البيومي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، والمهندس محمد رضا مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، والمهندس حسام البدوي مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي، بالإضافة إلى مشرفي واعضاء البعثة الذين تم توزيعهم بين لجان البعثة لمتابعة موسم الحج 
ويشارك بالبعثة ايضا من غرفة الشركات فريق عمل من الجهاز الإداري بإشراف اسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة.

الحج السياحي حجاج السياحة شركات السياحة مصر الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

وزير التربية والتعليم

رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

الاسماعيلي

بعد الهبوط رسميا.. 18 لاعبًا في الإسماعيلي يغلقون هواتفهم قبل مواجهة فاركو

هاني شاكر

كرم جبر: أسرة هاني شاكر أحسنت الرد بالصمت.. وحرمت الباحث عن الترند من الشهرة

مضيق هرمز

أمريكا تضرب “هيئة هرمز” وتشدد الخناق على إيران وسط تصاعد التوتر الإقليمي

ترشيحاتنا

نهائي دوري أبطال أوروبا

نهائي دوري الأبطال.. الشوالي معلقا لـ مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال

المصري البورسعيدي

أتوبيسات مجانية لجماهير المصري البورسعيدي استعدادا لمواجهة زد بكأس عاصمة مصر

منتخب الكونغو

إيبولا يقتحم أجواء المونديال.. أمريكا تحاصر الكونغو وقرارات عاجلة بعد اجتماع الفيفا

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد