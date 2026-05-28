حجاج السياحة يقضون أيام التشريق بمخيمات منى وسط استقرار كامل ومتابعة لحظية

أكدت بعثة الحج السياحي، استمرار المتابعة الميدانية المكثفة لأوضاع حجاج السياحة المصريين داخل مخيمات مشعر منى، خلال أيام التشريق، بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية المعنية، وشركات السياحة، وشركة الضيافة لحجاج السياحة، وذلك لضمان انتظام الخدمات المقدمة للحجاج وسلامة عمليات التفويج ورمي الجمرات.

تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات

وقد شهدت عمليات تفويج الحجاج الى جسر الجمرات سهولة وانسيابية كبيرة وسط إجراءات تنظيمية سعودية ممتازة داخل جسر الجمرات للتيسير على الحجاج وضمان سلامتهم خلال التوجه الي جسر الجمرات ومغادرته بعد انتهاء الرجم.



منظومة عمل مشتركة

وتتابع بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي أحوال حجاج السياحة بكافة المخيمات والتأكد من تقديم كافة الخدمات المتفق عليها إلى الحجاج في مخيمات البري والاقتصادي والخمس نجوم.

وتسود حالة من الاستقرار والانتظام مخيمات حجاج السياحة وسط منظومة العمل المشتركة بين البعثة الرسمية وشركات السياحة ومقدمي الخدمات السعوديين، بما ساهم في توفير أجواء مناسبة للحجاج لأداء المناسك بسهولة ويسر.



التزام بتنفيذ البرامج

وأكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس بعثة الحج السياحي، استمرار المتابعة اليومية من قبل لجان البعثة المنتشرة داخل مخيمات الحجاج لرصد مستوى الإقامة والإعاشة والنظافة والخدمات الصحية المقدمة للحجاج.

وأوضحت أن هناك رقابة مستمرة على تنفيذ البرامج المعتمدة من قبل شركات السياحة، مع سرعة التدخل الفوري للتعامل مع أية ملاحظات قد تطرأ، حفاظًا على راحة الحجاج طوال فترة تواجدهم بمشعر مني ، مشيرة إلى تقديم تقارير تفصيلية على مدار اليوم عن أوضاع الحجاج إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، والذي وجه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين الحجاج من أداء المناسك في سهولة ويسر.

ويشارك في اللجنة الرئيسية للحج السياحي من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة كل من :- ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ووليد خليل نائب رئيس اللجنة ويسري السعودي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة.

كما يشارك في البعثة ايضا اعضاء اللجنة العليا من وزارة السياحة كل من إيهاب البيومي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، والمهندس محمد رضا مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، والمهندس حسام البدوي مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي، بالإضافة إلى مشرفي واعضاء البعثة الذين تم توزيعهم بين لجان البعثة لمتابعة موسم الحج

ويشارك بالبعثة ايضا من غرفة الشركات فريق عمل من الجهاز الإداري بإشراف اسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة.