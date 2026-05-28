السعودية تدين الهجمات على الكويت وتؤكد دعمها الكامل لأمنها واستقرارها

أعلنت وزارة الخارجية السعودية إدانة المملكة بأشد العبارات للهجمات العدائية التي استهدفت الكويت باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، مؤكدة رفضها التام لأي انتهاك يمس سيادة الدول أو يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وشددت الرياض، في بيان رسمي، على تضامنها الكامل مع الكويت قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكدة دعمها لكل الإجراءات التي تتخذها الكويت لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على سلامة مواطنيها.

وفي السياق ذاته، كشفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن أنظمة الدفاع الجوي تتعامل مع هجمات معادية بالصواريخ والطائرات المسيرة، موضحة أن دوي الانفجارات الذي قد يسمع في بعض المناطق ناتج عن عمليات اعتراض تنفذها المنظومات الدفاعية.

كما دعت وزارة الدفاع الكويتية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الأمنية الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.