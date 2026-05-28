الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بميزات غير مسبوقة .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة Oppo Find X10

سلسلة أوبو فايند X10
لمياء الياسين

أشارت التسريبات إلى أن شركة أوبو تعمل على كاميرا سيلفي بدقة 100 ميجابكسل ونسبة تكبير 1:1 للهواتف الذكية القادمة. 

يكشف تسريب جديد من موقع Digital Chat Station أن هذه الكاميرا قد تظهر لأول مرة في سلسلة هواتف أوبو فايند إكس 10.

بحسب مصدر مطلع، تختبر شركة أوبو حاليًا كاميرا أمامية مربعة جديدة بدقة 100 ميجابكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 1:1

يشير التسريب إلى أن هذه الكاميرا تستخدم مستشعرًا صغيرًا بدقة 100 ميجابكسل مُصمم خصيصًا، ويعتمد على مستشعر سامسونج بحجم 1/2.5 بوصة تقريبًا.
يقال إنها قيد الاختبار من أجل "هاتف جديد يستخدم خط إنتاج بتقنية 2 نانومتر". وليس من المفاجئ أن تكون هذه سلسلة Oppo Find X10، والتي ستستخدم شريحة Dimensity 9600 القادمة المبنية على عملية 2 نانومتر.

أشار التقرير السابق إلى أن شركة أوبو كانت تدرس استخدام مستشعرات كاميرا أمامية مربعة الشكل، لكنها لم توضح أي طراز سيحصل عليها أولاً. هذه المعلومات الجديدة تربطها مباشرةً بسلسلة هواتف Find X10.

يُعدّ الشكل المربع بنسبة 1:1 أبرز تغيير هنا. فعلى عكس الكاميرات الأمامية التقليدية المُصممة عادةً لالتقاط صور السيلفي العمودية، يُمكن للمستشعر المربع التقاط إطار أوسع وأكثر مرونة. وهذا يُتيح للمستخدمين التقاط صور السيلفي ومقاطع الفيديو عموديًا وأفقيًا دون الحاجة إلى تدوير الهاتف. كما يُساهم ذلك في تحسين جودة الصور الجماعية ومكالمات الفيديو.

تسريب كاميرا السيلفي المربعة بدقة 100 ميجابكسل لهاتف أوبو فايند X10
قدمت آبل هذه التقنية مع سلسلة هواتف آيفون 17 ، التي تستخدم مستشعر كاميرا أمامية مربع الشكل يُسمى "سنتر ستيج". ومع ذلك، يستخدم حل آبل مستشعرًا بدقة 24 ميجابكسل، بينما تُشير التقارير إلى أن شركة أوبو تختبر نسخة بدقة 100 ميجابكسل.
ويشير التسريب أيضًا إلى أن سلسلة Oppo Find X10 قد تعلن عن "أطوال بؤرية متعددة أمامية وخلفية بدقة 100 ميجابكسل"، مما يشير إلى تركيز قوي على مرونة كل من كاميرا السيلفي والكاميرا الرئيسية.

صحة الشرقية
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
