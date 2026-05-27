مزود بمعالج رائد.. أوبو تعلن عن جهاز لوحي جديد

أعادت شركة أوبو إطلاق جهاز أوبو باد إير 5 في الصين بلون أبيض.

ويأتي هذا الإطلاق بعد أشهر من طرح جهاز باد إير 5.



مواصفات وسعر وإطلاق جهاز أوبو باد إير 5

يبدأ سعر الجهاز اللوحي حوالي 309 دولارات أمريكية لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر النسخة الأعلى 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، وهذا يجعل الإصدار الجديد أغلى من جهاز Pad Air 5 العادي، الذي طُرح بسعر 1899 يوانًا (حوالي 280 دولارًا أمريكيًا) لنفس خيار التخزين الأساسي.

مواصفات جهاز أوبو باد إير 5

كما هو الحال في النسخة القياسية، تتميز نسخة "ستاري وايت" بشاشة LCD مقاس 12.1 بوصة بدقة 2.8K ومعدل تحديث 120 هرتز.

وتؤكد أوبو أن الشاشة حاصلة على شهادة TÜV Rheinland الألمانية المضادة للانعكاس، مما يجعل قراءتها أسهل في الهواء الطلق تحت الإضاءة الساطعة.

يعتمد الجهاز اللوحي على معالج MediaTek Dimensity 7300-Ultra، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X وذاكرة تخزين UFS 3.1. ويعمل ببطارية كبيرة سعتها 10050 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.



شاشة جهاز أوبو باد إير 5



يتميز جهاز iPad Air 5 أيضاً بميزات الذكاء الاصطناعي مثل إنشاء عروض PowerPoint التقديمية بنقرة واحدة، وتلخيص الملاحظات، وجمع المحتوى من مختلف التطبيقات.

كما يمكن للجهاز تحسين الكتابة اليدوية في الوقت الفعلي أثناء تدوين الملاحظات، مما يقلل الحاجة إلى ضبط إعدادات القلم يدوياً.

يستمر الإصدار المزود بشريحة SIM في دعم اتصال 5G المستقل.

كما تُسلط أوبو الضوء على ميزات النظام البيئي التي تسمح للجهاز اللوحي بمشاركة اتصال 5G الخاص بهاتف أوبو قريب تلقائيًا دون الحاجة إلى تفعيل وضع نقطة الاتصال يدويًا.

من حيث التصميم، يتميز جهاز iPad Air 5 بنحافته النسبية حيث يبلغ سمكه 6.83 ملم ويزن أقل من 600 جرام حسب الإصدار.

تشمل الميزات الأخرى دعم Wi-Fi 6، وتقنية Bluetooth، وكاميرا أمامية وخلفية بدقة 8 ميجابكسل، وتوافقه مع لوحة المفاتيح والقلم الضوئي، ونظام التشغيل ColorOS 16 مثبتًا مسبقًا.