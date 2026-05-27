قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: 6 آلاف وجبة ساخنة يوميا من مطعم المحروسة خلال عيد الأضحى
كندا تعلن تعليق منح التأشيرة للقادمين من دول وسط أفريقيا بسبب إيبولا
قصف إسرائيلي قرب مستشفى حكومي بجنوب لبنان
القبض على 7 رجال وسيدة يستغلون 9 أطفال في التسول بالقاهرة
مسئول إيراني يكشف الشروط الـ 5 التي وضعتها طهران للتفاوض مع واشنطن
حتى غروب الشمس هذا اليوم.. دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية وأفضل طريقة لتقسيمها
ختم اللحمة ضمان جودتها .. كل ما تريد معرفته عن أختام المجازر الحكومية
الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي
الأجواء معتدلة ومناسبة للاحتفال.. تفاصيل طقس أيام العيد
الذهب يستقر مع ترقب تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران
رئيس جامعة الأزهر: الحج رمز لوحدة المسلمين وتراحمهم
بث مباشر .. حجاج بيت الله يرمون جمرة العقبة الكبرى بعد أدائهم صلاة العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الذهب يستقر مع ترقب تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران

الذهب يستقر مع ترقب تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران
الذهب يستقر مع ترقب تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران
أ ش أ

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين أي مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب انتظار تصريحات مسؤولي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحصول على إشارات بشأن السياسة النقدية.

واستقر الذهب الفوري تقريبًا عند 4,504.95 دولارًا للأوقية، بينما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو عند 4,503.90 دولارًا؛ وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الامريكية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.2% إلى 76.83 دولارًا للأوقية، بينما هبط البلاتين بنسبة 0.9% إلى 1,941.12 دولارًا، في حين استقر البلاديوم عند 1,379.44 دولارًا للأوقية.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى تاستيلايف: “يبدو أن الاتجاه العام هبوطي، لكننا نشهد فترات طويلة من التماسك، وأعتقد أن هذا ما نراه اليوم”.

وأضاف: “السوق تركز بشكل متزايد على ما إذا كنا سنشهد بالفعل نوعًا من الاختراق في ملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران”.

وكانت إيران قد اعلنت امس الثلاثاء إن الولايات المتحدة انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار عبر استهداف مواقع قرب مضيق هرمز المتنازع عليه، ما قد يعقّد الجهود الرامية لإنهاء الحرب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق لوقف الصراع قد يستغرق “عدة أيام”، بعدما أشار الجانبان سابقًا إلى تحقيق تقدم في اتفاق أولي ينهي الأعمال القتالية ويعيد حركة الشحن عبر المضيق.

ويترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم نائب الرئيس فيليب جيفرسون والمحافظة ليزا كوك، لتقييم تأثير التضخم على توجهات السياسة النقدية المستقبلية.

كما تتركز الأنظار على بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية لشهر أبريل، المقرر صدورها الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن السياسة النقدية الأمريكية.

وقال سبيفاك إن مخاطر التضخم وتحركات السندات أصبحت مؤثرة إلى درجة أن التركيز لم يعد على العوائد التي يقدمها الذهب، مضيفًا أن المعدن النفيس قد “ينخفض إلى مستويات بين 3,700 و3,800 دولار بنهاية العام إذا استمر الاتجاه الحالي”.

استقرت أسعار الذهب مفاوضات السلام مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

الحضري وزيزو

بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة

محمد رمضان واسرته

ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل

زعيم كوريا الشمالية

تهديد عسكري مُرعب .. زعيم كوريا الشمالية: لا أحد سينجو من ضرباتنا المقبلة

سيد عبد الحفيظ وزياد أيوب

«شوبير»: الأهلي يُوافق على إعارة ناشئه إلى إستريلا أمادورا البرتغالي

صلاة عيد الأضحى

كيفية صلاة عيد الأضحى 2026 خطوة بخطوة.. عدد الركعات والتكبيرات وسنن الصلاة

تهنئة عيد الأضحى 2026

تهنئة عيد الأضحى 2026 .. أفضل 300 معايدة من رسائل التهاني للأهل والأحباب والأصدقاء

دعاء عيد الأضحى 2026

دعاء عيد الاضحى 2026 .. ردد أفضل 210 أدعية تُبدل أحزانك لأفراح وتفتح لك أبواب الخيرات

ترشيحاتنا

مواصفات وسعر هاتف Infinix Hot 70

سيكتسح الأسواق.. إطلاق هاتف جديد قريبا بمواصفات مميزة وسعر تنافسي

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. لتسريب بيانات آلاف العملاء تحقيقات تنال ترامب موبيل.. وجهاز توجيه الواي فاي الخاص بك أصبح الآن كاميرا مراقبة.. فما القصة؟

مواصفات هاتف Redmi 17 5G

بأقوى معالج ..شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بالصور

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

وكيل صحة الشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار فرق المبادرات وتنظيم الأسرة بالمساجد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة.. نصائح مهمة لعشاق الأكلات الدسمة

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة
أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة
أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة

محافظ الشرقية يشهد توزيع لحوم صكوك الأضاحي على عمال قطاع تحسين البيئة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد