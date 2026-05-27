ختم اللحمة ضمان جودتها .. كل ما تريد معرفته عن أختام المجازر الحكومية

​مع اقتراب المناسبات والأعياد، يزداد إقبال المواطنين على شراء اللحوم الحمراء، وتصبح جودة اللحوم وسلامتها هي الشغل الشاغل لكل أسرة.

وفي هذا الإطار، نشرت وزارة الصحة والسكان التوعية بأهمية الأختام الرسمية للمجازر، معتبرة أن «ختم اللحمة.. هو ضمان جودتها» والسبيل الأول للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

​لكن، هل تساءلت يوماً عن سر اختلاف أشكال وألوان هذه الأختام؟ فخلف كل شكل هندسي ولون قصة تخبرك بنوع الذبيحة وعمرها، إليك الدليل المبسط لفك هذه الشفرات عند محلات الجزارة:

​1. الختم الأحمر المستدير (الدائري)

​إذا رأيت ختماً باللون الأحمر ومستدير الشكل، فهذا يعني أنك أمام "ذبيحة صغيرة السن".

وتتميز لحوم هذه الذبائح بأنها تأخذ وقتاً أقل في الطهي وتكون أكثر طراوة، وهي المفضلة لدى قطاع كبير من المستهلكين.

​2. الختم الأحمر المربع

​أما إذا كان الختم باللون الأحمر ولكنه مربع الشكل، فهذا يشير إلى "ذبيحة كبيرة السن".

ولحوم هذه الذبائح تكون سليمة وصحية تماماً وخاضعة للرقابة، لكنها قد تحتاج إلى وقت أطول نسيبيًا في الطهي مقارنة بالذبائح الصغيرة.

​3. الختم البنفسجي السداسي

​النوع الثالث والأخير الذي قد تصادفه هو الختم باللون البنفسجي وذو الشكل السداسي.

وهذا الختم مخصص لـ "اللحوم المستوردة أو الحيوانات المستوردة التي يتم ذبحها محلياً" داخل المجازر المصرية بعد خضوعها لكافة الفحوصات الطبية والبيطرية لضمان سلامتها.

لذا فقبل الشراء، تأكد دائماً من وجود ختم المجزر الرسمي بوضوح على اللحوم، وتذكر أن غياب الختم أو محاولة طمسه قد يعني أن اللحوم ذُبحت خارج السلخانة ولم تخضع للرقابة الصحية اللازمة.

كما ​كن حريصاً على صحتك وصحة عائلتك، واجعل من قراءة "ختم اللحمة" خطوتك الأولى والأساسية لتسوق آمن وصحي.

القومي للبحوث يحذر من الذبح خارج المجازر الرسمية

وقالت الدكتورة نسرين علام طنطاوي، أستاذ أمراض الحيوان – معهد البحوث البيطرية – في المركز القومي للبحوث، إنه يُعد اللحم مصدراً رئيسياً للبروتين الحيواني، إلا أن سلامته تعتمد على تطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية طوال مراحل الإنتاج، خاصة أثناء الذبح والتجهيز، لما لهذه المرحلة من تأثير مباشر على جودة اللحوم وسلامتها. ويُعد الذبح خارج المجازر الرسمية، سواء في المنازل أو الأسواق أو الأماكن غير المرخصة، من أخطر الممارسات التي تهدد الصحة العامة والبيئة، بينما يحقق الذبح داخل المجازر تحت الإشراف البيطري فوائد صحية واقتصادية وبيئية متعددة.

ويسهم الفحص البيطري قبل وبعد الذبح في منع وصول اللحوم المريضة أو الملوثة للمستهلك من خلال الكشف عن الأمراض المزمنة والمشتركة بين الإنسان والحيوان مثل السل البقري والبروسيلا والسالمونيلا والأكياس المائية، مع ضمان جودة اللحوم وسلامة التخزين والنقل. كما يساعد الفحص بعد الذبح في اكتشاف الإصابات الرئوية والكبدية والطفيليات وتشوهات اللحوم، مما يقلل التلوث الجرثومي بنسبة كبيرة مقارنة بالذبح العشوائي، مع التخلص الآمن من الأجزاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.