إلهام أبو الفتح
غلق كلي وجزئي لكوبري أكتوبر بالاتجاهين.. المواعيد والمسارات البديلة

أحمد زهران

نوهت محافظة الجيزة، أنه فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال توسعة وتطوير ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية السطحية لكوبرى 6 إكتوبر فى الإتجاهين بنطاق المحافظة، سيتم غلق الكوبرى كليا بعدد من القطاعات وجزءيا بقطاعات أخرى لسرعة إنهاء الأعمال، وذلك على النحو التالى:

إجراء غلق الكوبرى كلياً لتنفيذ أعمال الميكروسيرفس بالإتجاه القادم من مطلع البطل وحتى قبل مطلع شارع نوال ( لمدة يوم واحد فقط ) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٨.

 وبالإتجاه القادم من منزل شاهين حتى منزل البطل ( لمدة يوم واحد فقط ) يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٩ على أن تكون الأعمال من الساعة ١ صباحاً وحتى الساعة ٩ صباحاً.

إجراء غلق جزئى لتنفيذ أعمال الميكروسيرفس بالإتجاه القادم من أول مطلع شارع نوال حتى أعلى النيل (العجوزة) عن طريق غلق نصف الإتجاه ( فى الفترة من الساعة ١ صباحا و حتى الساعة ٩ صباحا ) بدءاً من يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/٣٠ وحتى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٥/٣١. وبالإتجاه القادم من أعلى النيل ( العجوزة) حتى منزل شاهين عن طريق غلق نصف الإتجاه ( فى الفترة من الساعة ١ صباحا بعد منتصف الليل وحتى الساعة ٩ صباحا ) بدءا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/٤ وحتى الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٦/٥.

ووجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة مسئولى الآدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وإتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير المسارات البديلة نحو تسهيل حركة المرور وإرشاد المركبات خلال تنفيذ الأعمال.

وبناءً عليه. قامت الآدارة العامة لمرور الجيزة بآجراء التحويلات المرورية الآتية:
أولا: المسار البديل الأول .. حركة المركبات القادمة من شارع البطل أحمد عبدالعزيز وترغب بإستكمال السير إتجاه مطلع ٦ أكتوبر إتجاه محافظة القاهرة تقوم بإستكمال السير بشارع البطل حتى فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى الدقى والدوران والعودة مرة أخرى بشارع البطل إتجاه مطلع كوبرى أكتوبر " مطلع شارع نوال" إتجاه مناطق محافظة القاهرة عقب تحاوز منطقة الأعمال.

ثانياً: المسار البديل الثانى.. حركة المركبات القادمة من محافظة القاهرة بكوبرى ٦ أكتوبر وترغب بإستكمال السير بكوبرى ٦ أكتوبر إتجاه شارع البطل تقوم بالإتجاه إجبارى إلى منزل كوبرى أكتوبر المؤدى إلى شارع المتحف الزراعى ( منزل شاهين ) وصولاً لشارع البطل عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وفيما يتعلق بأعمال الغلق الجزئى سيتم ترك نصف الإتجاه بكل قطاع لحركة سير المركبات.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال لإرشاد قائدى السيارات حفظاً لأمانهم وسلامتهم، وكذا تعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة لتفادى التكدسات.

