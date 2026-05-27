وسط أجواء من البهجة..محافظ الجيزة يشارك فتيات مؤسسة الرعاية الاجتماعية بإمبابة فرحة عيد الأضحى

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ ، بزيارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات بإمبابة، والتي تضم 22 فتاة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومشاركة الفتيات أجواء الاحتفال بالعيد، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز أواصر التواصل المجتمعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وحرص محافظ الجيزة خلال الزيارة على لقاء الفتيات والاستماع إليهن، مؤكدًا أهمية توفير مختلف أوجه الدعم والرعاية، والعمل على تهيئة بيئة اجتماعية وإنسانية مناسبة تسهم في تنمية قدراتهن وإدخال البهجة إلى نفوسهن.

كما قام المحافظ بتوزيع الهدايا على الفتيات وسط أجواء من الفرحة والسعادة، متمنيًا لهن دوام الصحة والتوفيق، ومؤكدًا استمرار المحافظة في دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير أوجه المساندة والرعاية اللازمة للنزلاء.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن حرص المحافظة على التواجد بين الفتيات وإدخال الفرحة إلى نفوسهم، يجسد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري، ويعكس اهتمام الدولة بدعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المناسبات.

رافق المحافظ خلال زيارته كلٌّ من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، و هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وباسم حمدي رئيس حي إمبابة، إلى جانب مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة .