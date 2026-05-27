تحذير من تخزين لحوم الأضحية بهذه الطريقة.. أخطاء شائعة قد تفسد اللحمة في العيد

أسماء عبد الحفيظ

مع ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، تبدأ الأسر في تقسيم اللحوم وتخزينها داخل الثلاجات والفريزر، لكن بعض طرق التخزين الخاطئة قد تؤدي إلى فساد اللحوم سريعًا أو فقدان قيمتها الغذائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.

ويحذر الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من أن تخزين اللحوم بطريقة غير صحيحة قد يزيد خطر نمو البكتيريا والتعرض للتسمم الغذائي، حتى لو بدا شكل اللحمة طبيعيًا في البداية.

وضع اللحمة في الفريزر وهي ساخنة

من أكثر الأخطاء المنتشرة تخزين اللحوم مباشرة بعد الذبح وهي ما تزال ساخنة، لأن ذلك يؤدي إلى:

  • تكوّن بخار ورطوبة داخل الأكياس
  • زيادة نمو البكتيريا
  • تغير رائحة اللحمة
  • فساد بعض القطع بسرعة

وينصح الخبراء بترك اللحمة تهدأ أولًا في مكان نظيف وجيد التهوية قبل التجميد.

تكديس كمية كبيرة من اللحوم داخل كيس واحد يجعل التجميد غير متساوٍ، وقد يؤدي إلى:

  • صعوبة تجميد الداخل بسرعة
  • تلف بعض الأجزاء
  • تغير الطعم والرائحة

لذلك يفضل تقسيم اللحوم إلى حصص صغيرة تناسب الاستخدام اليومي.

غسل اللحمة قبل التخزين

رغم أن البعض يعتقد أن غسل اللحمة ضروري قبل التجميد، فإن الخبراء يحذرون من ذلك لأن المياه الزائدة:

  • تزيد الرطوبة
  • تسرع نمو البكتيريا
  • تؤثر على جودة اللحوم

والأفضل تنظيف اللحمة وتجفيفها جيدًا دون غسل مفرط.

ترك اللحمة مكشوفة داخل الثلاجة

ترك اللحوم دون تغطية أو داخل أكياس غير محكمة قد يؤدي إلى:

  • امتصاص الروائح
  • انتقال البكتيريا
  • جفاف سطح اللحمة
  • تغير الطعم

لذلك يجب استخدام أكياس أو علب محكمة الغلق.

إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها

من أخطر العادات إعادة تجميد اللحمة بعد خروجها من الفريزر وذوبانها بالكامل، لأن ذلك قد يضاعف نمو البكتيريا ويزيد احتمالية فسادها.

وينصح بإذابة الكمية المطلوبة فقط قبل الطهي.

تخزين اللحوم بجوار الأطعمة الجاهزة

يفضل تخصيص مكان منفصل للحوم داخل الثلاجة أو الفريزر بعيدًا عن:

  • الأطعمة المطهية
  • الخضروات
  • منتجات الألبان

لتجنب انتقال التلوث أو الروائح.

ما الطريقة الصحيحة لتخزين لحوم الأضحية؟

ينصح المتخصصون باتباع هذه الخطوات:

  • تهوية اللحمة بعد الذبح
  • تقسيمها إلى أكياس صغيرة
  • كتابة تاريخ التخزين على كل كيس
  • التخلص من الهواء داخل الأكياس
  • ضبط حرارة الفريزر بشكل مناسب

علامات تدل على فساد اللحمة المخزنة

هناك علامات يجب الانتباه لها قبل الطهي، منها:

  • رائحة كريهة
  • تغير اللون للأخضر أو الرمادي
  • لزوجة غير طبيعية
  • خروج سوائل غريبة

وعند ظهور أي من هذه العلامات يجب التخلص من اللحمة فورًا.

كم مدة حفظ اللحوم في الفريزر؟

تختلف مدة الحفظ حسب درجة التجميد، لكن بشكل عام يمكن حفظ اللحوم عدة أشهر إذا تم التخزين بطريقة صحيحة، مع الحفاظ على درجة حرارة ثابتة وعدم فصل الكهرباء المتكرر.

نصيحة مهمة في عيد الأضحى

التخزين السليم للحوم لا يحافظ فقط على الطعم والجودة، بل يحمي الأسرة أيضًا من التسمم الغذائي والمشكلات الصحية، لذلك يجب الانتباه جيدًا لطريقة حفظ لحوم الأضحية منذ اللحظة الأولى بعد الذبح.

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة.. نصائح مهمة لعشاق الأكلات الدسمة

