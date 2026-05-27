صالح الجاسر يرد على حاج خلال استقلاله قطار المشاعر مع الحجاج.. أنا وزير النقل السعودي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تفاعل إنساني بين وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، خلال مرافقته لحجاج بيت الله الحرام أثناء انتقالهم من مشعر عرفات إلى مزدلفة عبر قطار المشاعر.

وظهر في الفيديو صالح الجاسر وهو يرافق الحجاج داخل القطار، في إطار متابعة سير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، حيث يُعد قطار المشاعر أحد أبرز وسائل النقل التنظيمية التي تسهّل حركة الحجاج بين المشاعر المقدسة.

وخلال الرحلة، دار حوار عفوي بين أحد الحجاج والوزير، سأله فيه الحاج مازحًا: «هل تعمل في قسم السكة الحديد؟»، ليرد الوزير مبتسمًا: «لا، أنا وزير النقل واسمي صالح الجاسر، سعيد بلقائك».

كما أوضح الوزير للحجاج أن القطار سينقلهم إلى مزدلفة في غضون دقائق، مشيرًا إلى أنه يُعد من أكبر أنظمة النقل الجماعي في العالم، إذ يستوعب آلاف الركاب في وقت واحد.

وقال الجاسر: «سنصل في عدة دقائق، هذا أكبر قطار في العالم، ويستقل أكثر من 3000 شخص».

من جانبه، عبّر أحد الحجاج عن شكره وتقديره للتسهيلات المقدمة، قائلاً: «شكرًا لكم على ما قدمتموه للحجاج من سبل الراحة».

ورد الوزير مؤكدًا أن خدمة ضيوف الرحمن واجب ومسؤولية، قائلاً: «هذا واجبنا، ولا بد أن نقدم لكم كل ما يحقق الراحة قدر الإمكان».