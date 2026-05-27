مسؤول بالحرس الثوري: احتمال تجدد الحرب مع أمريكا ضئيل

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن مسؤول في الحرس الثوري الأيراني، قوله إن احتمال تجدد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة “ضئيل”، في ظل التوترات المستمرة بين الجانبين في المنطقة، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح المسؤول أن الظروف الحالية لا تشير إلى توجه نحو تصعيد عسكري مباشر، رغم استمرار الخلافات السياسية والأمنية بين طهران وواشنطن في عدد من الملفات الإقليمية.

ضوابط الاشتباك المعمول بها

وقال السفير مدحت المليجي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن المفاوضات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران ليس المقصود بها كسب الوقت إطلاقًا، متابعا: "نتحدث عن دولتين تجردتا تمامًا من كثير من قواعد المجتمع الدولي، وقواعد القانون الدولي، وضوابط الاشتباك المعمول بها حتى اليوم في الحروب بشكل عام".



