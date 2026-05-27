قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول بالحرس الثوري: احتمال تجدد الحرب مع أمريكا ضئيل
مستشار المرشد الإيراني: مضيق هرمز الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع الولايات المتحدة
مونديال 2026.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية روسيا
التأمين الطبي.. الصحة: فرق الرعاية الحرجة تتابع 23 مستشفى و3 مراكز عمليات في 7 محافظات
صالح الجاسر يرد على حاج خلال استقلاله قطار المشاعر مع الحجاج.. أنا وزير النقل السعودي
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى على أنقاض المساجد المدمرة في قطاع غزة
الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصري و الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
أعمال يوم النحر وسبب تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليها
الأرصاد: طقس ربيعي مستقر خلال عيد الأضحى وملائم للتنزه والملاحة البحرية
140 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى
الملك سلمان بن عبد العزيز: نشكر المولى عز وجل أن شرّفنا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج
أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى 2026.. ارتفاع عيار 21 والجنيه الذهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة.. نصائح مهمة لعشاق الأكلات الدسمة

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة
أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة
أسماء عبد الحفيظ

تعتبر الفتة المصرية من أشهر الأكلات المرتبطة بعيد الأضحى، فلا تكاد تخلو مائدة العيد من طبق الفتة باللحمة والصلصة والثوم، لكن رغم مذاقها المميز يعاني كثير من الأشخاص بعد تناولها من التخمة والخمول والحموضة، خاصة مع الإفراط في الكميات.

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة

يؤكد أخصائي التغذية عبد الحفيظ ثروت، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن توقيت تناول الفتة قد يلعب دورًا مهمًا في طريقة هضمها وتأثيرها على الجسم، إلى جانب كمية الطعام وطريقة التحضير.

هل تناول الفتة صباحًا فكرة جيدة؟

يفضل كثير من المصريين تناول الفتة بعد صلاة العيد مباشرة باعتبارها من طقوس أول أيام العيد، ويرى بعض الأطباء أن ذلك قد يكون مناسبًا لأن الجسم يكون بحاجة للطاقة بعد ساعات طويلة دون طعام.

لكن المشكلة تظهر عند:

الإفراط في الكمية.

تناولها بسرعة.

الإكثار من السمن والدهون.

وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بالخمول والانتفاخ طوال اليوم.

ما أفضل وقت لتناول الفتة؟

يرى أخصائيو التغذية أن أفضل وقت لتناول الفتة يكون:

في وقت الظهيرة أو الغداء.

بعد بدء النشاط اليومي والحركة.

وليس فور الاستيقاظ مباشرة، لأن الجهاز الهضمي يكون أكثر استعدادًا للتعامل مع الوجبات الثقيلة في منتصف اليوم مقارنة بالصباح الباكر.

لماذا تسبب الفتة التخمة؟

الفتة من الوجبات الغنية بـ:

النشويات.

الدهون.

البروتينات الثقيلة.

كما تحتوي غالبًا على:

السمن البلدي.

الأرز.

الخبز المحمص.

اللحوم الدسمة.

وهي مكونات تحتاج وقتًا أطول للهضم، خاصة عند تناول كميات كبيرة.

 

كيف تتناول الفتة بدون تعب؟

يمكن الاستمتاع بالفتة دون الشعور بالتخمة عبر بعض النصائح البسيطة:

تناول طبق متوسط بدلًا من الإفراط.

تقليل السمن والدهون.

تناول السلطة والخضراوات بجانبها.

شرب المياه باعتدال.

تجنب النوم مباشرة بعد الأكل.

المشي بعد الأكل مهم جدًا

ينصح الأطباء بالمشي الخفيف لمدة 15 إلى 20 دقيقة بعد تناول وجبة العيد، لأن الحركة تساعد على:

تحسين الهضم.

تقليل الانتفاخ.

تنشيط الدورة الدموية.

تقليل الشعور بالخمول.

من الأكثر عرضة للتخمة بعد الفتة؟

هناك فئات قد تتأثر أكثر بالوجبات الدسمة، مثل:

مرضى القولون.

مرضى السكر.

كبار السن.

أصحاب الوزن الزائد.

من يعانون من الحموضة.

لذلك يفضل أن تكون الكميات لديهم أقل مع الاهتمام بالمشروبات الدافئة بعد الطعام.

 

مشروبات تساعد على الهضم بعد الفتة

بعض المشروبات الطبيعية قد تساعد على تقليل الشعور بالامتلاء، مثل:

النعناع

الزنجبيل

اليانسون

الليمون الدافئ

لكن يفضل تجنب المشروبات الغازية لأنها قد تزيد الانتفاخ.

 

هل النوم بعد الفتة مباشرة مضر؟

النوم بعد الأكل مباشرة من العادات التي قد تسبب:

الحموضة

عسر الهضم

الانتفاخ

الشعور بالكسل

لذلك ينصح بالانتظار على الأقل ساعتين قبل النوم.

نصيحة مهمة في عيد الأضحى

الاستمتاع بفتة العيد لا يعني الإفراط في تناولها، فالتوازن في الكمية والتوقيت يساعدان على تجنب التخمة ومشكلات الهضم، خاصة خلال أيام العيد التي تكثر فيها الأطعمة الدسمة والعزومات.

الفتة أفضل وقت لتناول الفتة أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة الفتة المصرية عيد الأضحى طبق الفتة باللحمة والصلصة والثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

الزمالك

«الكاف» يكشف شروط منح الرخصة الإفريقية للموسم الجديد .. ما موقف الزمالك؟

كروان مشاكل

بسبب فيديو الصباحية .. القبض على «كروان مشاكل» في الإسكندرية

الحضري وزيزو

بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة

محمد رمضان واسرته

ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

الذهب

دون الـ 6800 .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

زعيم كوريا الشمالية

تهديد عسكري مُرعب .. زعيم كوريا الشمالية: لا أحد سينجو من ضرباتنا المقبلة

ترشيحاتنا

مواصفات وسعر هاتف Infinix Hot 70

سيكتسح الأسواق.. إطلاق هاتف جديد قريبا بمواصفات مميزة وسعر تنافسي

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. لتسريب بيانات آلاف العملاء تحقيقات تنال ترامب موبيل.. وجهاز توجيه الواي فاي الخاص بك أصبح الآن كاميرا مراقبة.. فما القصة؟

مواصفات هاتف Redmi 17 5G

بأقوى معالج ..شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بالصور

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة.. نصائح مهمة لعشاق الأكلات الدسمة

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة
أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة
أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة

محافظ الشرقية يشهد توزيع لحوم صكوك الأضاحي على عمال قطاع تحسين البيئة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والضوابط الشرعية في الأضاحي

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

محافظ الشرقية يؤدي صلاة عيد الأضحى ويشارك آلاف المصلين فرحة العيد بمسجد الفتح بالزقازيق

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد