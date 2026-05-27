أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة.. نصائح مهمة لعشاق الأكلات الدسمة

تعتبر الفتة المصرية من أشهر الأكلات المرتبطة بعيد الأضحى، فلا تكاد تخلو مائدة العيد من طبق الفتة باللحمة والصلصة والثوم، لكن رغم مذاقها المميز يعاني كثير من الأشخاص بعد تناولها من التخمة والخمول والحموضة، خاصة مع الإفراط في الكميات.

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة

يؤكد أخصائي التغذية عبد الحفيظ ثروت، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن توقيت تناول الفتة قد يلعب دورًا مهمًا في طريقة هضمها وتأثيرها على الجسم، إلى جانب كمية الطعام وطريقة التحضير.

هل تناول الفتة صباحًا فكرة جيدة؟

يفضل كثير من المصريين تناول الفتة بعد صلاة العيد مباشرة باعتبارها من طقوس أول أيام العيد، ويرى بعض الأطباء أن ذلك قد يكون مناسبًا لأن الجسم يكون بحاجة للطاقة بعد ساعات طويلة دون طعام.

لكن المشكلة تظهر عند:

الإفراط في الكمية.

تناولها بسرعة.

الإكثار من السمن والدهون.

وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بالخمول والانتفاخ طوال اليوم.

ما أفضل وقت لتناول الفتة؟

يرى أخصائيو التغذية أن أفضل وقت لتناول الفتة يكون:

في وقت الظهيرة أو الغداء.

بعد بدء النشاط اليومي والحركة.

وليس فور الاستيقاظ مباشرة، لأن الجهاز الهضمي يكون أكثر استعدادًا للتعامل مع الوجبات الثقيلة في منتصف اليوم مقارنة بالصباح الباكر.

لماذا تسبب الفتة التخمة؟

الفتة من الوجبات الغنية بـ:

النشويات.

الدهون.

البروتينات الثقيلة.

كما تحتوي غالبًا على:

السمن البلدي.

الأرز.

الخبز المحمص.

اللحوم الدسمة.

وهي مكونات تحتاج وقتًا أطول للهضم، خاصة عند تناول كميات كبيرة.

كيف تتناول الفتة بدون تعب؟

يمكن الاستمتاع بالفتة دون الشعور بالتخمة عبر بعض النصائح البسيطة:

تناول طبق متوسط بدلًا من الإفراط.

تقليل السمن والدهون.

تناول السلطة والخضراوات بجانبها.

شرب المياه باعتدال.

تجنب النوم مباشرة بعد الأكل.

المشي بعد الأكل مهم جدًا

ينصح الأطباء بالمشي الخفيف لمدة 15 إلى 20 دقيقة بعد تناول وجبة العيد، لأن الحركة تساعد على:

تحسين الهضم.

تقليل الانتفاخ.

تنشيط الدورة الدموية.

تقليل الشعور بالخمول.

من الأكثر عرضة للتخمة بعد الفتة؟

هناك فئات قد تتأثر أكثر بالوجبات الدسمة، مثل:

مرضى القولون.

مرضى السكر.

كبار السن.

أصحاب الوزن الزائد.

من يعانون من الحموضة.

لذلك يفضل أن تكون الكميات لديهم أقل مع الاهتمام بالمشروبات الدافئة بعد الطعام.

مشروبات تساعد على الهضم بعد الفتة

بعض المشروبات الطبيعية قد تساعد على تقليل الشعور بالامتلاء، مثل:

النعناع

الزنجبيل

اليانسون

الليمون الدافئ

لكن يفضل تجنب المشروبات الغازية لأنها قد تزيد الانتفاخ.

هل النوم بعد الفتة مباشرة مضر؟

النوم بعد الأكل مباشرة من العادات التي قد تسبب:

الحموضة

عسر الهضم

الانتفاخ

الشعور بالكسل

لذلك ينصح بالانتظار على الأقل ساعتين قبل النوم.

نصيحة مهمة في عيد الأضحى

الاستمتاع بفتة العيد لا يعني الإفراط في تناولها، فالتوازن في الكمية والتوقيت يساعدان على تجنب التخمة ومشكلات الهضم، خاصة خلال أيام العيد التي تكثر فيها الأطعمة الدسمة والعزومات.