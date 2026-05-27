بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك “الذي يعيد المؤمنين إلى جذور الإسلام ويدعوهم إلى الخير والعدل والرحمة والتقوى”، وفقا لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.

وجاء في برقية الرئيس الروسي: "أهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك".

وأضاف: "أنتم، إذ تسيرون على نهج الإسلام وتقاليد أسلافكم العريقة، تحتفلون بهذه المناسبة الدينية العريقة احتفالا واسعا، في عيد يرجع المؤمنين إلى جذور الإسلام ويدعو إلى الخير والعدالة والرحمة والتقوى".

وقال: “أنوه بدور المنظمات الإسلامية التي تشارك بنشاط في الحياة العامة والثقافية لبلادنا، وتولي اهتماما كبيرا لترسيخ القيم الأسرية، وتربية الأجيال الصاعدة بروح الوطنية، وتنفيذ المبادرات التعليمية والخيرية ذات الأهمية الاجتماعية”.

وختم بوتين تهنئته قائلا: "موقفكم الداعم للمدافعين عن الوطن وذويهم، جدير بأعمق مشاعر الامتنان والتقدير.. تقبّلوا مني أطيب التمنيات بالصحة والنجاح!".