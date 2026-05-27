دعم مستمر.. محافظ الجيزة يهنئ نزلاء دار تكريم هدية بركات بعيد الأضحى

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ، بزيارة دار تكريم هدية بركات لرعاية كبار السن من الرجال والسيدات، والكائنة بشارع أبو بكر الصديق بحي الدقي، والتي تضم 38 مسنًا، وذلك لتقديم التهنئة لنزلاء الدار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والاطمئنان على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهم.

وحرص محافظ الجيزة خلال الزيارة على لقاء النزلاء والتحدث معهم للاطمئنان على أحوالهم، مؤكدًا أهمية توفير أوجه الرعاية الكاملة والدعم النفسي والاجتماعي لكبار السن، والعمل على تهيئة بيئة مناسبة تضمن لهم حياة كريمة وآمنة.

كما شارك المحافظ نزلاء الدار أجواء الاحتفال بالعيد، ووزّع الهدايا عليهم وسط أجواء من البهجة والسعادة، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية، ومؤكدًا استمرار المحافظة في دعم دور رعاية المسنين بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وثمّن محافظ الجيزة الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، من خلال المبادرات الخدمية والإنسانية ، إلى جانب تطوير دور الرعاية وتعزيز الخدمات الصحية والتوعوية، بما يعزز قيم التكافل ويحسن جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن رعاية كبار السن وتقديم الدعم لهم واجب إنساني ومجتمعي، مشيرًا إلى حرص المحافظة على التواجد وسط الفئات الأولى بالرعاية خلال المناسبات والأعياد، بما يعكس قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

رافق المحافظ خلال زيارته كلٌّ من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وهند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ، إلى جانب مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة .