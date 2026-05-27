حماة الوطن بالجيزة يشارك الأهالي فرحة العيد بفعاليات احتفالية وتوزيع الهدايا على الأطفال..صور

شاركت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة المواطنين احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات المجتمعية والاحتفالية التي استهدفت إدخال البهجة على الأهالي، وترسيخ أجواء المحبة والتلاحم بين المواطنين.

وشملت الفعاليات تعليق لافتات التهنئة بالعيد في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، إلى جانب مشاركة شباب الحزب وقياداته في أداء صلاة العيد بعدد من الساحات والمساجد بمختلف مراكز وأحياء الجيزة، وسط حضور واسع من الأهالي.

وشهدت ساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقي، تواجدا بارزا لقيادات الحزب، يتقدمهم المهندس عمرو رشاد عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة، الذين حرصوا على تبادل التهاني مع المواطنين ومشاركتهم أجواء الفرحة بالعيد

وعقب انتهاء الصلاة، قام شباب الحزب بتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال، في إطار حرص أمانة الحزب على تعزيز التواصل المجتمعي والمشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات، خاصة الأعياد التي تمثل فرصة لنشر السعادة وإدخال السرور على الأسر المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور نافع عبد الهادي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن الحزب يحرص على التواجد المستمر بين المواطنين ومشاركتهم مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية، انطلاقا من دوره المجتمعي ومسؤوليته تجاه الأهالي.

وأضاف عبد الهادي أن جميع الأمانات الفرعية للحزب على مستوى محافظة الجيزة، بقيادة الأمناء الفرعيين، شاركت في أداء صلاة العيد كل داخل منطقته، إلى جانب تنظيم فعاليات ميدانية للاحتفال مع المواطنين وتوزيع الهدايا على الأطفال، بما يعكس روح العمل الجماعي والتواجد الحقيقي وسط الشارع الجيزاوي.

وأشار إلى أن أمانة الحزب بالجيزة تعمل وفق رؤية تستهدف تعزيز الترابط المجتمعي ودعم قيم التكافل والمحبة، مؤكدًا أن الاحتفال بالأعياد لا يقتصر فقط على المظاهر الاحتفالية، بل يمتد إلى ترسيخ روح المشاركة الإنسانية وبناء جسور الثقة والتواصل مع المواطنين في مختلف المناطق.

ونوه إلى أن الحزب مستمر في تنفيذ المبادرات والأنشطة المجتمعية التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم، مؤكدًا أن التفاعل المباشر مع الشارع يمثل أحد أهم أولويات العمل الحزبي خلال المرحلة الحالية.