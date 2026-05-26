حزب حماة الوطن يكلف النائب عمرو رشاد برئاسة قطاع وسط الجيزة

أعلن حزب حماة الوطن اختيار النائب عمرو رشاد رئيسًا لقطاع وسط الجيزة بالحزب، والذي يضم مناطق الجيزة والدقي والعجوزة وإمبابة والمنيرة، وذلك في إطار خطة الحزب لإعادة تنظيم الصفوف ودعم الكوادر السياسية ذات الحضور الجماهيري والخبرة التنظيمية.

تغييرات في حزب حماة الوطن

ويُعد قطاع وسط الجيزة من القطاعات الحيوية داخل المحافظة، نظرًا لما يمثله من ثقل سياسي وجماهيري كبير، الأمر الذي يعكس حجم الثقة التي يحظى بها النائب عمرو رشاد داخل الحزب، إلى جانب تقدير جهوده وأدائه خلال الفترة الماضية.

كما يأتي القرار ليؤكد أن الانتماء الحقيقي للوطن يُترجم من خلال العمل والإخلاص والاجتهاد لخدمة المواطن والدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار دعم مؤسسات الدولة الوطنية.

تكليفات جديدة في حزب حماة الوطن

ومن جانبه، وجه النائب عمرو رشاد الشكر لقيادات حزب حماة الوطن على هذه الثقة، مؤكدًا أن تكليفه برئاسة قطاع وسط الجيزة يمثل مسؤولية كبيرة ودافعًا لمضاعفة الجهد خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف العمل الجماهيري والخدمي داخل مناطق القطاع، مع تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على دعم المبادرات المجتمعية والتنموية التي تخدم أهالي الجيزة، مؤكدًا أن الحزب يسعى إلى ترسيخ وجوده بين المواطنين من خلال العمل الحقيقي على الأرض.