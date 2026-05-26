منى زكي لـ تركي آل الشيخ بعد زيارته بمنزلها: نورتنا وشرفتنا يا أبو ناصر

حرصت الفنانة منى زكي على توجيه رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، بعد زيارته لمنزلها برفقة زوجها الفنان أحمد حلمي.

وكتبت منى زكي عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”: “نورتنا وشرفتنا يا أبو ناصر، وكنا سعداء جدًا بوجودك معانا.. شكرًا لحضورك، واتبسطنا جدًا بتشريفك لينا”.

وكان تركي آل الشيخ قد أعرب عن سعادته بزيارة منزل أحمد حلمي ومنى زكي، حيث نشر عبر حسابه على “فيسبوك” رسالة قال فيها: “سعدت جدًا بزيارة منزل النجم الكبير أخي العزيز أحمد حلمي والنجمة الكبيرة منى زكي وعائلتهم الجميلة”.

ولاقت المنشورات تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع العلاقة الطيبة التي تجمع بين النجوم والمستشار تركي آل الشيخ.

وكان أكد تركي آل الشيخ دعمه الكامل للعلاقات المصرية السعودية، مشيراً إلى أن هناك محاولات خارجية تهدف لإثارة الفتنة والوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر تركي آل الشيخ صورة تضم أبرز 7 ملاكمين في العالم، وعلّق عليها قائلاً:"اهم ٧ ملاكمين في العالم … فين اللي بيروج من برا بهدف الوقيعة بين القوه الناعمه؟! … لن نكون إلا معاً حفظ الله مولاي الملك وسيدي ولي العهد القائد الملهم وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعبين الشقيقين".

وشدد آل الشيخ على قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مؤكداً أن الروابط التاريخية والشعبية بين البلدين أكبر من أي محاولات للتفرقة أو بث الفتن.