الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس فستان مني زكي بالعرض الخاص لفيلم 7 Dogs

خطفت الفنانة منى زكي الأنظار خلال حضورها العرض الخاص لفيلم 7 Dogs، حيث ظهرت برفقة زوجها الفنان أحمد حلمي على السجادة الحمراء بإطلالة ناعمة أثارت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واختارت منى زكي، فستانا أنيقا بتصميم “أوف شولدر” متوسط الطول مصنوعًا من الشيفون، تميز بنقشات الورود بألوان الوردي والأزرق والأخضر، مع شراشيب أضافت لمسة حيوية للإطلالة، فيما حمل الفستان توقيع دار الأزياء Tadashi Shoji، وبلغ سعره نحو 22 ألف جنيه.

واعتمدت منى زكي تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها منسدلا بشكل ناعم على كتفيها، مع مكياج هادئ بألوان رقيقة أبرز ملامحها الطبيعية، وهو ما نال إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وفي المقابل، أثارت الإطلالة حالة من الجدل على السوشيال ميديا بعد تداول صورة لعارضة الأزياء التي سبق وقدمت الفستان نفسه، إذ قارن الجمهور بين الطلتين بشكل واسع، وتباينت الآراء حول طريقة تنسيق الفستان واختلاف ظهوره على كل منهما.

وانقسمت التعليقات بين من أشاد بأناقة منى زكي وبساطة اختيارها، معتبرين أنها منحت الفستان طابعًا أكثر هدوءًا ورقيًا، وبين آخرين رأوا أن تصميم الفستان بدا مختلفًا تماما مقارنة بإطلالة العارضة، لتتحول المقارنة إلى حديث متداول عبر منصات التواصل خلال الساعات الماضية.