وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية
الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في جولة الإعادة بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة
«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026
تعرف على أمنية ترامب في عام 2026
أول يوم في 2026.. تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
مصر ستحصل على بطولة الأمم الأفريقية 2026.. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة
في ليلة رأس السنة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بهذه الإطلالة|شاهد
10 معلومات رسمية عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
الضفة الغربية .. انفجار قوي بمحيط المستشفى الوطني وسط نابلس
صوتها جميل.. مذيعة صدى البلد تبهر الجمهور بأغنية تامر عاشور «هيجيلي موجوع» | شاهد
شرطة الاحتلال: انفجار الناصرة بسبب تسرب غاز ولا شبهات جنائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تركي الشيخ : "حنستمر نحب الفن المصري لـ النهاية"

تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
باسنتي ناجي

وجه تركي ال شيخ رسالة شكر لـ مسؤولي الهندسة الصوتية بحفل رأس السنة.

حفل راس السنة

وكتب تركي ال شيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "شكرا. للهندسه الصوتيه لهذه الليله

اندرو اسبرچن 

مايكل لبيب 

سلطان سعد

اندرو داوود🎶

فيه شباب عربي عالمي وده المهم … الي مايشوفش تقدير موسم الرياض والمملكه للفن العربي والفن المصري بشكل خاص يبقى محتاج يعدي على دكتور العيون حنستمر نحب مصر والفن المصري ل النهايه" .

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، خلال الساعات الماضية، أن موسم الرياض المقبل سيعتمد اعتمادًا كاملًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية فقط، إلى جانب تركيزه على المسرحيات السعودية والسورية.

قرارات تركي آل الشيخ في موسم الرياض القادم:

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": “إن شاء الله في موسم الرياض القادم، اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية... مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية.”

قرار تركي آل الشيخ يستبعد للنجوم والأعمال المصرية

وقد اعتبر البعض أن صيغة القرار تحمل في طياتها استبعادًا لنجوم مصر والأعمال المصرية من موسم الرياض هذا العام، على عكس المواسم السابقة. وعلّق العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي على المنشور، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "بالتوفيق"، "أحسن قرار"، "مصر رقم واحد".

تعليق هبة عبد الغني على قرار تركي آل الشيخ

علّقت الفنانة المصرية هبة عبدالغني على قرار المستشار تركي آل الشيخ، واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح نحو دعم الكفاءات المحلية.

تركي ال شيخ مهرجان الرايضا السعوديه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

صلاح

مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية .. احرص عليه الآن واغتنم الفرصة

ترشيحاتنا

الجيوب الأنفية

علاج التهابات الجيوب الأنفية في الشتاء.. وحيل بسيطة تحميك من الإصابة بها

شوربة الخضار بالكريمة

بطعم مميز.. طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة

الربو

يزيد في الشتاء.. اكتشف أعراض الربو وأسبابه

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر

تويوتا تودع المفتاح التقليدي وتدخل العصر الرقمي مع مفاتيح أبل الذكية

تويوتا تودع المفتاح التقليدي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

