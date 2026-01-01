مصطفى حجاج يفتتح رأس السنة بحفل كامل العدد فى القاهرة الجديدة.. صور

افتتح النجم مصطفى حجاج حفله الأول ضمن سهرات رأس السنة داخل احد فنادق القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

حضر مصطفى حجاج بكامل أناقته بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير والشاعر رفيق نجيب وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور.

وافتتح حجاج الحفل باغنيته الشهيرة "يابتاع النعاع" وسط هتفات وصيحات الإعجاب الحار بعدها حرص على تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال منهم الإعلامية ياسمين الخطيب.

و اشعل حجاج الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة المميزة التي أضفت أجواء البهجة والرومانسية منها "مايحنلهاش" ،"الوجع" ، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكه، يا باي، يا لوز مقشر، 100 وش ،عملنا قيمة بالإضافة الى "زحمه يا دينا" لعدوية و "عيون القلب لنجاة بالإضافة إلى بعض الأغنيات التي قدمها تلبية لرغبات المعجبين.