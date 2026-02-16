نبيل عيسى: دوري في إثبات نسب يتضمن العديد من المفاجآت والصراعات

كشف الفنان نبيل عيسى، عن تفاصيل شخصيته في مسلسل «إثبات نسب»، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل.



وأوضح نبيل عيسى لصدى البلد، أنه يجسد شخصية رجل أعمال يمتلك العديد من المشروعات، لافتًا إلى أن الشخصية تحمل أبعادًا مركبة، إذ تجمع بين الخير والشر، وتشهد تحولات درامية كبيرة على مدار الأحداث.

وأضاف أن الدور يتضمن العديد من المفاجآت والصراعات التي ستكشف تدريجيًا، ما يمنح العمل طابعًا تشويقيًا خاصًا.



ومن المنتظر أن يحظى «إثبات نسب» بمتابعة جماهيرية واسعة خلال موسم رمضان، في ظل المنافسة القوية بين الأعمال الدرامية المعروضة، خاصة مع اعتماد المسلسل على عناصر الإثارة والغموض، وقصة تتكشف تفاصيلها تباعًا مع تصاعد الأحداث.

المسلسل من إخراج أحمد عبده، ويشارك في بطولته كل من محسن محيي الدين، محمود عبد المغني، ياسر علي ماهر، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، وأحمد جمال سعيد.

وتدور أحداث العمل حول امرأة بسيطة تجد نفسها فجأة في قلب صراع يفوق قدرتها، بعدما يصبح طفلها الوحيد محور معركة شرسة بين العائلة والمال والسلطة. ومع تصاعد الأحداث، تتحول من أم تسعى لحماية ابنها إلى امرأة تحيط بها الشكوك، سواء في روايتها للأحداث أو في ذاكرتها وسلامتها النفسية، لتدخل في دوامة من الصراعات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.