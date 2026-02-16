قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر أعلى سعر دولار اليوم 16-2-2026
محاكمة 25 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية
الفخامة الكورية.. ماذا تقدم جينيسيس G80 موديل 2026؟
كواليس اجتماع مجلس الزمالك.. موقف معتمد جمال وتطور بملف المدرب الأجنبي
خبير لوائح يكشف عن عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير في مباراة الجيش الملكي
حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين.. دار الإفتاء تجيب
طالبان: أفغانستان تؤكد استعدادها لدعم إيران حال تعرضها لهجوم أمريكي
أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي
سورة في القرآن تأتي لك بكل الخير والنجاح.. داوم عليها تصلح حالك
هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف
مرسيدس تكشف الستار عن AMG GLC 53 موديل 2027.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبير لوائح يكشف عن عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير في مباراة الجيش الملكي

عامر العمايرة
عامر العمايرة
ميرنا محمود

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن العقوبات المنتظرة على خلفية الأحداث الجماهيرية في مباراة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا، ستكون في إطار الغرامات المالية فقط، دون الوصول إلى عقوبة خوض مباريات بدون جمهور.


وخلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC، أوضح العمايرة أن عقوبة إلقاء الزجاجات من قبل الجماهير تتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف دولار، مشيرًا إلى أن تكرار المخالفة في نفس المسابقة قد يؤدي إلى فرض عقوبة إقامة مباريات بدون حضور جماهيري.


وأضاف أن استخدام الليزر في المدرجات يعاقب عليه بغرامة مالية تصل إلى 15 ألف دولار، لافتًا إلى أن قرار إيقاف الجماهير يرتبط عادة بحالات الاعتداء على اللاعبين أو المسؤولين.


وضرب مثالًا بما حدث مع نادي الجيش الملكي، حيث تم إيقاف جماهيره مباراتين، بالإضافة إلى تفعيل عقوبة سابقة كانت موقوفة التنفيذ بسبب أحداث في مباراة بيراميدز في البطولة الماضية.
وفيما يتعلق بالنادي الأهلي، أوضح العمايرة أنه من المتوقع توقيع عقوبة إضافية على النادي بسبب سوء التنظيم، نتيجة المناوشات التي حدثت في المقصورة، مؤكدًا أن ما جرى في المباراة الأخيرة سيترتب عليه غرامات مالية فقط، دون إصدار قرار باللعب بدون جمهور.


وأشار إلى أن الأهلي يتصدر التصنيف الإفريقي برصيد 56 نقطة، وهو ما يمنحه ميزة الإعفاء من خوض الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا حال مشاركته في الموسم المقبل، مؤكدًا أن هذا التصنيف لا علاقة له بالتصنيف المؤهل إلى كأس العالم للأندية.


واختتم العمايرة تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي ليس من حقه رفض خوض مبارياته الإفريقية خارج أرضه خلال فترة العصر في شهر رمضان، حيث تخضع مواعيد المباريات للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

عامر العمايرة دوري أبطال إفريقيا الاهلي مباراه الاهلي و الجيش الملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

صورة ارشيفية

15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026

ترشيحاتنا

الفنان نبيل عيسى

نبيل عيسى: دوري في إثبات نسب يتضمن العديد من المفاجآت والصراعات

هند صبري

بعد 22 عاما.. هند صبري تستعيد ذكرياتها مع خالد صالح بمشهد مع ابنه

الفنان نبيل عيسى

نبيل عيسى ضيف شرف في مسلسل "المتر سمير" رمضان 2026

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد