شبانة: كامويش لا يستحق اللعب للأهلي.. والجماهير أثرت على اللاعبين

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الروح الرياضية كانت يجب أن تكون العنوان الأبرز في مواجهة الأهلي والجيش الملكي، مشددًا على أن الأخلاق هي التي تفرض نفسها في مثل هذه المواقف.

وخلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، أوضح شبانة أنه كان من الأفضل لجماهير النادي الأهلي عدم الرد على تصرفات جماهير الجيش الملكي في مباراة المغرب، مؤكدًا أن التحلي بالهدوء والروح الرياضية لا يُعد ضعفًا، بل هو قمة القوة.

وأشار إلى أن ما حدث في المدرجات أثّر على أداء لاعبي الأهلي، حيث ظهر الفريق بشكل أفضل خلال الشوط الأول، بينما بدت علامات التوتر واضحة في الشوط الثاني. وانتقد أحد لاعبي الجيش الملكي، معتبرًا أنه "يستحق جائزة أوسكار في التمثيل" بسبب المبالغة في السقوط والاحتكاكات.

وأوضح شبانة أن ما جرى من الجماهير اقتصر على إلقاء بعض زجاجات المياه، دون وقوع اعتداءات أو أحداث مؤسفة، وهو ما اعتبره أمرًا إيجابيًا مقارنة بمواقف أخرى.

وأكد شبانة أن المهاجم كامويش لا يليق بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه علم بأن سيد عبد الحفيظ لا علاقة له بصفقة التعاقد مع اللاعب.

وتطرق شبانة إلى تأهل كل من نادي الزمالك والنادي المصري والأهلي إلى الدور ربع النهائي، معتبرًا أن الأداء العام لا يزال دون المستوى المأمول، رغم التأهل.

وأشار إلى أن الزمالك نجح في تجاوز أزماته والتأهل إلى ربع النهائي، لكنه شدد على أن التأهل في حد ذاته ليس إنجازًا أو إعجازًا، لأن الإنجاز الحقيقي هو التتويج باللقب. ووجّه التحية للزمالك وللمدير الرياضي جون إدوارد على قدرتهم في تخطي الأزمات وتكوين توليفة تجمع بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات.